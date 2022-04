Incidente mortale sull’autostrada A21 tra Asti Ovest e Villanova

Aggiornamento delle 16.30

Purtroppo la persona coinvolta nell’incidente, un giovane di 25 anni, è morto. Dalle prime informazioni sulla dinamica del sinistro non risultano coinvolti altri mezzi, il giovane alla guida della sua auto ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora in corso di accertamento.

A nulla sono valsi i soccorsi, troppe le lesioni riportate nello schianto, risultate fatali al ragazzo.

*****************************************

Disagi per chi deve percorrere il tratto astigiano dell’autostrada A21 Torino Piacenza.

Nel tratto in direzione Torino compreso tra il casello di Asti Ovest e la barriere di Villanova, all’altezza di Villafranca d’Asti (esattamente al km 22,300) si è verificato un incidente di cui non si hanno ancora informazioni in merito alla dinamica e ai mezzi coinvolti. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, viene segnalato un ferito in gravi condizioni (codice rosso).

Il traffico risulta completamente bloccato, si è formata la coda sulla corsia in direzione Torino; il tratto di autostrada compreso tra i due caselli è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e per chi arriva da Alessandria è obbligatorio uscire ad Asti Ovest. Nel frattempo si è formato anche un chilometro di coda nel tratto tra Asti Est e Asti Ovest per via dell’uscita obbligatoria.