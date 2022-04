Incendio nella discarica di Cerro Tanaro circoscritto e domato, nessun danno a strutture e impianti del sito

Sabato 23 aprile 2022, verso le ore 18 circa, si è innescato un incendio presso la discarica per rifiuti non pericolosi di GAIA a Cerro Tanaro che si è rapidamente sviluppato. La tempestiva segnalazione ha consentito l’immediato intervento degli operatori di GAIA e dei Vigili del fuoco. Nonostante le avverse condizioni meteo dovute al forte vento, dopo aver ridotto l’intensità del fuoco gli operatori hanno provveduto a ricoprire la zona interessata dalle fiamme con della terra e dell’argilla soffocando l’incendio.

Le consolidate procedure per i casi di emergenza hanno permesso di mettere rapidamente in sicurezza l’area, rimasta sotto il continuo monitoraggio della vigilanza incaricata da GAIA e degli operatori stessi dell’azienda che nelle giornate successive hanno continuato a effettuare sopralluoghi disinnescando ogni altro possibile principio d’incendio dato che il persistere del vento ha mantenuto alto il livello di allerta. Non ci sono stati danni alle strutture ed agli impianti del sito.

L’Arpa giunta sul posto ha effettuato i rilievi analizzando la presenza nell’aria di agenti inquinanti rimasti sempre sotto i livelli di guardia.

L’incidente non ha comportato interruzioni nelle attività di smaltimento della discarica che sono regolarmente riprese, dopo le festività, in data odierna.

GAIA sta elaborando un progetto per l’installazione di termocamere per prevenire l’innesco degli incendi: le termocamere rilevano anomali aumenti di temperatura dando un segnale di allarme che consente l’immediato intervento per ridurre lo sviluppo delle fiamme.