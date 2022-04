Il grazie di Fratelli d’Italia a Andrea Giroldo per la nuova palestra dell’Artom

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fratelli d’Italia sull’inaugurazione della nuova palestra dell’Istituto Artom

Martedì 12/04/2022 è avvenuta l’inaugurazione della nuova palestra dell’Istituto Artom, un traguardo che la nostra comunità aspettava da anni. La Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia, con il Direttivo e tutti gli iscritti, tiene a ringraziare il suo Dirigente Andrea Giroldo per il lavoro svolto, lavoro che ha concesso di raggiungere questo risultato importante per gli studenti dell’Artom, per i giovani astigiani in generale, per le società sportive e per la popolazione tutta. Giroldo infatti, Vicesindaco di Moncalvo, è anche Consigliere delegato all’edilizia scolastica e rappresentante di Fratelli d’Italia nella Provincia di Asti e sta seguendo dal 2019 il sistema scolastico dell’astigiano.

Il nostro Partito crede fermamente nel ruolo centrale che riveste l’istruzione per la società, un cardine dello Stato che sul piano territoriale si intreccia con diversi poteri e responsabilità tra Ministero, Province e Comuni, i quali hanno il compito di gestire e far sviluppare gli ambienti che vengono vissuti dai cittadini del futuro e le materie che studiano per costruire la loro formazione professionale.

Su Asti la Provincia, sotto la supervisione di Giroldo, sta portando avanti cantieri un po’ in tutte le scuole per molti milioni di euro per interventi che vanno dalla messa in sicurezza delle strutture al ripristino degli ambiente, dalla riqualificazione energetica alla ristrutturazioni di palestre obsolete. L’inaugurazione di martedì scorso, resa possibile da un investimento di più di un milione di euro, della palestra dell’Artom arriva proprio in quest’ambito. Prossimo intervento in programma e pronto a partire riguarda la palestra del Giobert.

Ultimo punto significativo di questi anni di lavoro del nostro Consigliere è rappresentato dai diversi corsi superiori avviati in sinergia con gli istituti, tra i quali il corso di trasporti e logistica al Giobert e il liceo Musicale al Monti, il perito chimico all’Artom e i serali di informatica e alberghiero in collaborazione con gli istituti di riferimento e il CPIA di Asti. Saper comprendere le esigenze di mercato, che evolvono nel tempo, e riuscire a formare i nostri giovani su competenze lavorative competitive è responsabilità essenziale per costruire la città del domani.