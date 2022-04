Inaugurato ad Asti il nuovo salone di parrucchieri GUCE Hairstyle

E’ stato inaugurato questa mattina, sabato 16 aprile, nel cuore di Asti (Corso Alfieri 54) un nuovo salone di parrucchieri: GUCE Hairstyle. Presenti al taglio del nastro il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, e il consigliere comunale Federico Cirone, che ha curato il progetto del locale.

Per tutta la giornata i titolari saranno presenti nel salone per accogliere tutti coloro che sono interessati a conoscere il nuovo locale. GUCE Hairstyle è il primo salone di parrucchiere di pura callygrafia in Italia. Calligrafia? Che cos’è? Alcune persone potrebbero sentire questo termine per la prima volta. Per Renata Guce, Trainer In Calligrafia fondatrice e proprietaria di GUCE Hairstyle, questa tecnica di taglio è lo “stato dell’arte” nell’acconciatura. Dopo anni di esperienza professionale, più recentemente in uno dei più grandi saloni di callygrafia della Germania, CABELO a Münster, ha conosciuto personalmente l’inventore del taglio callygraphy e fondatore dell’omonima azienda, Frank Brormann. La tecnica di taglio con il calligrafo, uno strumento dotato di una speciale lama affilata e di precisione altamente qualificato, l’ha convinta ed entusiasmata fin dall’inizio, poiché taglia i capelli delicatamente e porta una pienezza speciale, volume e salute ai capelli. Sito In una posizione privilegiata nei pressi del Polo universitario, Renata Guce vuole offrire le ultime tendenze al pubblico giovane e non mancare di dare il caloroso benvenuto alla clientela che tiene a cuore la salute dei propri capelli e curare il loro aspetto esteriore .

È certa che conquisterà anche clienti di tutte le età. Con consigli esaurienti e presentazioni regolari, ha intenzione di portare la sua base di clienti “a bordo”. È totalmente fiduciosa che questo concetto sarà molto apprezzato dagli Italiani. “Un concetto innovativo nel cuore di Asti non sarà abbracciato soltanto dal giovane pubblico” dichiara Renata Guce.

Renata Guce ha lavorato come Master parrucchiera al Salon CABELO di Münster per diversi anni prima di rientrare ad Asti per motivi familiari. Il salone CABELO è un grande modello per Renata Guce. La coppia di imprenditori di Münster (Christel Vieth e Andres Steinke) le hanno fornito ispirazione e consigli durante la fase di concezione e l‘hanno accompagnata durante tutto il processo di realizzazione. È anche così che è nata l‘idea di realizzare l‘intero salone in totale autonomia e in collaborazione con gli artigiani locali. Questo ha dato al salone un‘atmosfera molto personale e particolarmente invitante.

Renata GUCE inizia con un team di 3 persone, una master stilista, una stilista e un master stilista esperto. Tutti e tre sono stilisti certificati. La squadra è destinata a crescere nel lungo periodo. È pronta a condividere il suo concetto con colleghi in tutta Italia, facendo formazione e dando sostegno nell’apprendimento nell’arte del Calligraphycut attraverso anche l’accademia digitale al centro dell’apprendimento della nuova Tecnica.

Renata Guce, sposata e madre di due figli (18 e 14 anni) è parrucchiera dal 2003, master parrucchiera dal 2014. In oltre esperta di calligrafia e formatrice. Oltre a molti anni di esperienza professionale in vari saloni, Renata Guce ha già avuto esperienza come imprenditrice dal 2015 – 2018. Renata Guce vive in Italia dal 1998 con brevi interruzioni dove. Ha anche radici familiari.