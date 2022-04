In arrivo in diversi Comuni astigiani fondi ministeriali per la videosorveglianza

E’ stata approvata dal Ministero dell’Interno la graduatoria dei comuni ammessi al finanziamento per il 2021 per la videosorveglianza. Sulla base dei fondi stanziati per l’anno 2021, pari a 27 milioni di euro, i progetti che godranno del contributo sono 416.

Tra loro ci sono anche diversi Comuni astigiani: Belveglio, Canelli, Casorzo, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castell’Alfero, Castelnuovo Don Bosco, Costigliole d’Asti, Isola d’Asti, Loazzolo, Mombaruzzo, Monale, Moncalvo, Montafia, San Martino Alfieri, Tigliole, Vigliano d’Asti, Villafranca d’Asti, Villanova d’Asti.

Il contributo servirà ai Comuni per sostenere le spese di installazione dei sistemi previsti nell’ambito dei Patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci.

“L’attribuzione del contributo statale per la realizzazione di impianti di videosorveglianza – ha dichiarato il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese – è un importante investimento per migliorare la sicurezza dei cittadini e contrastare i fenomeni criminali sia nei grandi centri urbani che nella realtà minori, facilitando l’attività di repressione dei reati ma anche quella di prevenzione e di capillare controllo del territorio, senza dimenticare l’effetto di deterrenza”.