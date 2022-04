Il Vangelo di oggi, domenica 10 aprile, Domenica delle Palme

Domenica delle Palme: Conservare l’immagine

“Benedetto colui che viene … nel nome del Signore” (Lc 19,38)

“Fate questo in memoria di me” (Lc 22,19)

(Fonte: itinerario quaresimale diocesi di Fossano)

Un pensiero per riflettere con il Vangelo di oggi, domenica 10 aprile 2022.

Antifona

Osanna al Figlio di Davide!

Benedetto colui che viene nel nome del Signore,

il re d’Israele!

Osanna nell’alto dei cieli! (Cfr. Mt 21,9)

Vangelo

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 19,28-40)

“In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete così: “Il Signore ne ha bisogno”».

Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno».

Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo:

«Benedetto colui che viene,

il re, nel nome del Signore.

Pace in cielo

e gloria nel più alto dei cieli!».

Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre».”

Parola del Signore.