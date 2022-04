Il Polo Universitario di Asti si prepara ad accogliere 150 dottoranti da 30 atenei italiani

Il corso di laurea magistrale in Scienze Viticole ed Enologiche (dipartimento Agraria di Torino), uno dei corsi più rappresentativi in Astiss del territorio vitivinicolo Unesco, si prepara ad organizzare un evento di livello internazionale a settembre, periodo di massima concentrazione di eventi promozionali dei vini di Monferrato Langhe Roero e piemontesi.

La Rete Italiana dei Corsi di Dottorato in Scienze, Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti e l’Università degli Studi di Torino organizzano, dal 19 al 21 Settembre 2022, presso il Polo Universitario Rita Levi Montalcini UNI ASTISS, il ‘26th Workshop sugli sviluppi del Dottorato di Ricerca in Scienze Alimentari, Tecnologie e Biotecnologie”, in inglese “Workshop on the Developments in the Italian PhD Research on Food Science Technology and Biotechnology”.

“Sarà un’occasione di incontro e di confronto sulle tematiche di ricerca nelle diverse discipline delle Tecnologie e Biotecnologie alimentari, che circa 150 ricercatori, in rappresentanza di più di 30 Atenei italiani, stanno affrontando presso industrie e laboratori di ricerca compreso nel programma triennale di formazione di terzo livello” – è il commento di Luca Rolle, docente del Dipartimento DISAFA, facoltà di Agraria dell’Università di Torino e presidente della laurea magistrale interateneo internazionale in Scienze Viticole ed Enologiche ad Asti.

I temi affrontati spazieranno nelle tecnologie e nelle applicazioni di ricerca del food & wine, temi di grande interesse per i territori di Langhe Monferrato Roero che fanno di cibo, vini e turismo un circuito economico in costante crescita.

Il workshop sarà organizzato in una serie di sessioni parallele con conferenze plenarie, comunicazioni orali, sessioni poster e con testimonianze di industrie del settore. Una sessione speciale sarà inoltre dedicata al Premio “What For” sostenuto dalla Federazione italiana dell’Industria Alimentare. I ricercatori e delegati, che prenderanno parte ai lavori della tre giorni, saranno disponibili dopo le autorità congressuali ad incontrare produttori e amministratori impegnati nell’edizione della Douja d’Or Festa del Vino Italiano, in programma nel mese di settembre ad Asti. La macchina organizzativa si metterà in movimento nei prossimi giorni.

“Siamo onorati di accogliere questo importante appuntamento nella nostra università – dice il presidente del consorzio Uni Astiss, Mario Sacco – un evento che accende i riflettori internazionali sulle attività di ricerca ospitate presso il polo universitario, che rafforza il progetto di creare ad Asti un centro di ricerca sull’enomeccanica e la vitivinicoltura, ospitato presso la palazzina Comando della Colli di Felizzano sul quale si stanno concentrando l’attenzione delle istituzioni astigiane (Banca di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Comune di Asti, Camera di Commercio, Provincia di Asti, Unione Industriale, associazioni di categoria, con il sigillo della Regione Piemonte nella programmazione dei finanziamenti previsti dal PNRR”.