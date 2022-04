Dopo due anni di assenza è tornato a Calosso, il Polentone della Pro Loco, offerto alla popolazione calossese con un pensiero all’emergenza Ucraina, a cui devolvere le offerte raccolte, e i calossesi hanno risposto alla grande, testimoniando con una forza commovente la solidarietà concreta e raccogliendo ben 2700 euro da devolvere.

“Un grazie davvero commosso dal Presidente e dai tanti volontari a tutti. A chi è venuto a farci compagnia al centro Don Monticone, a chi ha preferito portare la polenta a casa, a chi ha preferito lasciare un’offerta. E’ proprio vero, un paese ci vuole, per riconoscerci, soprattutto quando diventa comunità solidale. Grazie!” è il ringraziamento da parte degli organizzatori a tutti quelli che hanno partecipato.

Un evento dai “grandi” numeri anche per quel che riguarda cosa è stato preparato: 20 kg di farina è stata usata per preparare la polenta, 40 kg di spezzatino, 20 kg di salsiccia e 120 uova, perché insieme al polentone sono state servite anche tante, tante bugie, per concludere il momento conviviale in allegria.