Il Piemonte dei grandi eventi a BIT Milano

Da domenica 10 a martedì 12 aprile la Regione Piemonte, in collaborazione con VisitPiemonte – Regional Marketing and Promotion (la società in house della Regione e di Unioncamere che si occupa della valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio) conferma la sua presenza a BIT – Borsa Internazionale del Turismo, tra i più rilevanti marketplace di promozione e commercializzazione dell’offerta turistica italiana sui mercati internazionali.

L’edizione 2022, allestita negli spazi di Fiera Milano City, si apre con una giornata inaugurale destinata al pubblico, seguita dalla tre-giorni dedicata a media e professionisti del settore.

Nello stand C67 G64 G66 (Padiglione 3) la Regione Piemonte presenta il territorio insieme alle 7 Agenzie Turistiche Locali e a una delegazione di operatori turistici, con l’obiettivo di incrementare il bacino incoming nazionale ed estero.

In linea con l’invito dell’edizione 2022 – Step into a new journey – il Piemonte porta a BIT un’offerta turistica altamente diversificata, ad iniziare dal patrimonio agro-alimentare, con prodotti inimitabili come il Tartufo Bianco d’Alba, vini da primato con 18 DOCG e 41 DOC, e ben 340 Prodotti Alimentari Tipici, reinterpretati con creatività nei 46 ristoranti stella Michelin come in trattorie ed agriturismi ad alto livello di accoglienza. Si parla di un universo del gusto da scoprire in abbinamento ad un circuito artistico e culturale di assoluto prestigio, che – accanto a città d’arte di grande fascino, a 40 Comuni Bandiera Arancione e 17 “Borghi più belli d’Italia” – conta importanti siti UNESCO: dalle Residenze Reali Sabaude ai Sacri Monti e i Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato. Con 95 aree naturali protette, il Parco Nazionale del Gran Paradiso e il Parco Nazionale della Val Grande, 20.000 chilometri di percorsi ciclo-turistici e un’incredibile rete di cammini storici il Piemonte offre un approccio aperto a un’esperienza di viaggio personalizzata nel segno di un turismo sostenibile di alta qualità.

Un patrimonio sfaccettato che è ulteriormente arricchito da segmenti di particolare valenza turistica: dal turismo MICE & Incentives alle proposte di turismo accessibile, dal wedding a itinerary LGBTQI friendly, accanto alla vacanza attiva per l’outdoor “4 stagioni”.

“La partecipazione a BIT riveste una particolare importanza per la promozione del sistema turistico del Piemonte nelle sue diverse componenti. Oggi la Regione Piemonte presenta in Fiera una serie di grandi eventi a carattere culturale, sportivo ed enogastronomico che sono cassa di risonanza dell’intero territorio regionale ed offrono un’eccezionale opportunità di visibilità e promozione del Piemonte nel mondo. I grandi eventi sono motori fondamentali per il marketing del territorio e per lo sviluppo economico della nostra regione – dichiara l’Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte, Vittoria Poggio – Le straordinarie potenzialità del Piemonte ci consentono di offrire ai viaggiatori e agli operatori italiani ed esteri una destinazione di forte richiamo internazionale. Un’opportunità che è resa possibile grazie al coinvolgimento attivo di tutto il territorio, dalle ATL – Agenzie Turistiche Locali, ai Consorzi e alla rete dei nostri operatori turistici. Un grazie doveroso va a tutti coloro che lavorano a questo obiettivo comune».

E il Piemonte sceglie BIT per svelare i suoi grandi assi con una serie di eventi di caratura internazionale in programma nei prossimi mesi, a cominciare da EUROVISION Song Contest, che dal 10 al 14 maggio vedrà 40 nazioni in lizza a Torino, confermando il capoluogo subalpino set di riferimento della scena musicale ed artistica mondiale. Ancora a Torino, appuntamento con l’avanguardia culturale al Salone del Libro, con un irresistibile calendario di incontri ed iniziative dal 19 al 23 maggio, mentre dal 31 maggio al 1° giugno è la volta del Festival internazionale del giornalismo alimentare e dal 31 maggio al 4 giugno del Festival internazionale dell’Economia. Protagonista dell’autunno sarà invece Artissima Fair, la più importante fiera italiana dedicata esclusivamente alle espressioni artistiche contemporanee che dal 4 al 6 novembre trasforma Torino in magnetico laboratorio internazionale. Anche in ambito sportivo il Piemonte, prima regione italiana ad aggiudicarsi il prestigioso titolo di Regione europea dello sport 2022 – ha in serbo un nutrito palinsesto di eventi per un anno all’insegna dello sport come strumento di salute, integrazione, educazione e rispetto. E dal 13 al 20 novembre secondo appuntamento in Piemonte con ATP Finals, il più importante torneo di fine stagione del tennis maschile che fino al 2025 riunirà ogni anno a Torino il gotha del tennis mondiale. Sul versante enogastronomico, sempre a Torino dal 22 al 26 settembre Terra Madre Salone del Gusto richiama gli estimatori della miglior produzione mondiale. Ancora in settembre saranno le Langhe Monferrato Roero e la Città di Alba ad ospitare la VI edizione di Global Conference in Wine Forum, il più importante forum mondiale sul turismo enologico, a riconferma della storica vocazione e cultura enologica del Piemonte. E da ottobre a dicembre Alba e le Langhe saranno il fulcro della 92° edizione della Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba, con il correlato Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba.

“BIT Milano è un appuntamento importante per la Regione Piemonte e per gli operatori turistici piemontesi, un’occasione strategica di valorizzazione delle tante e diverse risorse del nostro territorio – afferma Paola Casagrande, Direttore Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e Sport – Un’attività essenziale per promuovere la ricchezza e varietà che rendono il Piemonte una destinazione unica. Dai siti UNESCO ai musei e le città d’arte, dalle colline ai laghi, dai parchi nazionali alle montagne, il Piemonte presenta un’offerta turistica d’eccellenza che unisce armoniosamente cultura, paesaggio ed enogastronomia e assicura un’esperienza di viaggio, di svago e di conoscenza all’insegna dell’accessibilità e sostenibilità”.

«La Borsa Internazionale del Turismo di Milano è un appuntamento assolutamente imperdibile, che negli anni ha dato grande visibilità ai nostri prodotti turistici, consentendo agli operatori piemontesi contatti importanti – sottolinea il Presidente del Consiglio di Amministrazione di VisitPiemonte, Beppe Carlevaris – Soprattutto ora, dopo il lungo periodo di assenza delle fiere turistiche in presenza, è davvero importante esserci: innanzitutto con la presentazione dei grandi eventi di respiro internazionale del 2022, con le proposte delle nostre ATL e dei consorzi turistici, nello spirito di un lavoro in sinergia tra i diversi territori del Piemonte e in un’ottica di destagionalizzazione del turismo».

Tra gli appuntamenti in programma allo stand Piemonte, segnaliamo in particolare:

Domenica 10 aprile

h 12.30 “Aperto per Cultura” – A cura dell’ATL Alexala, presentazione del Progetto “Aperto per Cultura”, focalizzato sui temi della rigenerazione urbana e della valorizzazione del patrimonio storico, enogastronomico e artigianale attraverso performance artistiche e culturali in luoghi restituiti al territorio.

h 13.30 App-assionarsi ai Sacri Monti. Conoscere, comunicare, giocare – A cura di Regione Piemonte e Ente di Gestione dei Sacri Monti viene presentata la nuova App Sacri Monti, la guida interattiva alla scoperta del sito UNESCO dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia.

h 14.30 PLAY – Un anno tutto da giocare alla Reggia di Venaria – Il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude presenta il programma di mostre ed eventi a tema “gioco” che vedranno protagonista la Reggia di Venaria.

h 15.30 – Conferenza stampa istituzionale della Regione Piemonte “Il Piemonte dei grandi eventi 2022”

16.15 Presentazione del progetto Interreg di collaborazione transfrontaliera Italia – Svizzera “In bici a pelo d’acqua” – Ė a cura dell’ATL della Provincia di Novara la presentazione del progetto Interreg “In Bici a Pelo d’Acqua”, un itinerario cicloturistico dal Vallese alle risaie della bassa Novarese, lungo le vie d’acqua. Seguirà una degustazione di Biscottini di Novara.

Lunedì 11 aprile

h 11.00 Presentazione del Progetto Interreg di collaborazione transfrontaliera Italia-Svizzera “DESy

– Digital Destination Evolution System” – A cura del Distretto Turistico dei Laghi, la presentazione del Progetto Interreg di collaborazione transfrontaliera Italia-Svizzera, che vede protagonista la Regio Insubrica con una piattaforma di marketing leader di mercato, capace di fornire contenuti migliori ai visitatori sulla base dei loro interessi. A seguire, una degustazione di Margheritine, le gustose frolle tipiche di Stresa.

h 12.00 TORINO regala TORINO – La nuovissima Lonely Planet in free download – A cura dell’ATL Turismo Torino e Provincia la presentazione della guida Pocket su Torino scaricabile in Pdf in occasione di grandi eventi della città.

h 15.00 Eventi Biellesi 2022: Passione di Sordevolo e Candelo in fiore – Al centro della presentazione due grandi eventi della primavera – estate biellese: la Passione di Sordevolo, spettacolare rappresentazione di teatro popolare in programma dal 18 giugno al 25 settembre, e Candelo in fiore, dal 21 maggio al 5 giugno nella splendida cornice del Ricetto medievale di Candelo, uno dei 17 borghi più belli d’Italia in Piemonte.