Il parco del Castello di Govone sempre più bello grazie agli allievi del Corso per Giardinieri d’Arte della Reggia di Venaria

Nell’ambito della promozione e valorizzazione del parco e dei giardini del Castello Reale di Govone, che ha visto recentemente la partecipazione al bando PNRR Parchi e Giardini Storici con il progetto presentato dal Comune di Govone, si inserisce anche l’azione del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude a favore dell’operatività delle singole residenze.

Un esempio interessante e foriero di futuri sviluppi è l’esperienza effettuata al Castello Reale di Govone da parte di due giardinieri del “Corso per Giardinieri d’Arte per giardini e parchi storici” finanziato da FSE e Regione Piemonte con la Direttiva pluriennale “Formazione per il lavoro” (D.G.R. 6-3493 del 9/07/2021) realizzato dall’agenzia formativa CIOFS FP PIEMONTE” in collaborazione con la Reggia di Venaria. Matteo Grimandi e Giorgia Spampinato hanno svolto il loro tirocinio presso il giardino del Castello di Govone nei mesi di marzo e aprile.

In particolare, si sono occupati della potatura del “giardino delle rose”, del Castello, che guarda – come una splendida balconata – verso la valle del Tanaro e verso Alba, realizzando interventi di rimonda del secco e del taglio dei prati applicando le nozioni apprese durante il corso.

La Fondazione CRC aderendo al protocollo d’intesa sopramenzionato sostiene in particolare la realizzazione di tirocini all’interno di parchi e giardini storici della provincia di Cuneo. Nell’ambito di tale collaborazione nel 2021 sono stati attivati alcuni stage presso il giardino delle Margarie presso il Parco del Castello di Racconigi.

Di questa importante collaborazione nello spirito della valorizzazione del patrimonio culturale se ne è parlato in una conferenza stampa ospitata dal Castello Reale di Govone alla presenza di Luca Malvicino, vicesindaco e direttore del Castello Reale di Govone, di Guido Curto, Direttore Generale del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, di Alessia Bellone, Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, Corso per Giardinieri d’Arte, e delle responsabili del Corso per Giardinieri d’Arte del CIOFS, Silvia Libergoliza e Antonella Ilardi.

Il Castello Reale di Govone, già dimora dei Conti Solaro tra Sei e Settecento e poi nell’Ottocento residenza del Re Carlo Felice, rappresenta il legame tra le 16 Residenze Reali Sabaude del Piemonte, dichiarate Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1997 da parte dell’UNESCO, con i Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, anch’essi dichiarati Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO nel 2014. Sinergia e collaborazione tra queste due realtà non possono che dare buoni risultati reciproci.

Il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, nato nel 2008 come evoluzione del Consorzio di Valorizzazione Cultura La Venaria Reale, ha lo scopo di ideare e coordinare azioni di valorizzazione tra le Residenze Reali Sabaude come quella sulla gestione dei giardini e dei parchi storici che circondano molte delle Residenze e che sta dando ottimi risultati operativi. Proprio a questo scopo, nel 2015 è stato avviato il “Corso per Giardinieri d’Arte”, con il supporto di Regione Piemonte, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione CRC e APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia, e il coordinamento operativo del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e il CIOFS-SP Piemonte. Il protocollo ha l’obiettivo di valorizzare la figura professionale del Giardiniere d’arte. L’agenzia formativa CIOFS FP Piemonte, accreditata dalla Regione Piemonte, eroga e realizza il corso.