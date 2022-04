Il Monferrato Rugby presenta la sua seconda maglia dedicata al Palio di Asti

Un bel pomeriggio all’insegna di sport, tradizione e territorio. Venerdì è stato il giorno del battesimo per la nuovissima seconda maglia del Monferrato Rugby dedicata alla manifestazione per antonomasia della città di Asti, il Palio.

Alla presenza del sindaco Maurizio Rasero, della dirigenza del Club, e di un nutrito gruppo di appassionati e addetti ai lavori paliofili, è andata in scena la presentazione della variopinta e iconica nuova casacca dei leoni della palla ovale. “Rugby e palio sono sempre andati a braccetto in quanto molti dei nostri tesserati e i loro genitori sono parte attiva della manifestazione, per cui quale modo migliore per onorare l’evento tanto caro alla città, portandolo sui campi del nord italia”, commentano all’unisono Franco Pasquetti, ideatore della maglia, e Matteo Binello, figure di riferimento di Canterbury- Un ringraziamento va ai nostri sponsor che ci hanno permesso di poter avere una maglia evento rinunciando alla loro giusta apparizione”.

Nella nuova casacca sono presenti il nostro santo patrono per cui si corre e i rioni cittadini, rappresentati dai simboli e dai colori che li identificano. Volutamente le colorazioni accese dei borghi sono state smorzate nei toni per rendere un effetto arazzo artigianato per cui siamo anche conosciuti. “Sicuramente sarà la prima di una serie limitata perché non dimentichiamo anche i comuni”, concludono. La maglia è in tessuto advandx traspirante.

Durante la presentazione sono intervenuti anche Mario Vespa, il presidente del Monferrato Rugby Enzo Carafa, il vicepresidente del sodalizio Roberto Robella e la presidentessa del Collegio dei Rettori e Rettrice di San Paolo Giorgia Mancone. Rugby e Palio, sport e Palio, procedono a braccetto, dando lustro comune e spinta ai rispettivi settori: i leoni della palla ovale porteranno con orgoglio in tutta Italia i simboli di una eccellenza astigiana, per la quale la città di Alfieri è conosciuta universalmente. E il folto gruppo di appassionati del Palio presenti alla Cittadella del Rugby venerdì non può che rendere felice l’intero Club.