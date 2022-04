Il ministro Gelmini oggi in Piemonte: maggiori risorse per le zone montane

Il centro congressi Lanzo Incontra ha ospitato questo pomeriggio la presentazione, a livello piemontese, del disegno di legge per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri.

Tra i relatori il ministro per gli Affari regionali e gli enti locali Mariastella Gelmini, il presidente e il vicepresidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e Fabio Carosso, unitamente all’onorevole Claudia Porchietto, Fabrizio Vottero, sindaco di Lanzo, Jacopo Suppo, vicesindaco della Città metropolitana di Torino, Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem, Stefano Costa, vicepresidente di Anci Piemonte, Franca Biglia, presidente di Anpci, sindaci e amministratori di tutte le province.

“Finalmente vediamo una strategia nazionale per le montagne, non più interventi a spot di tanto in tanto in finanziaria – ha sostenuto il ministro Gelmini -. Credo che anche questo territorio, che rappresenta più del 40% di tutto il territorio montano nazionale, debba trovare nel Pnrr e anche nella consapevolezza piena, non solo degli enti locali ma anche del Governo, una stagione di rilancio, crescita e prosperità. E questo passa ovviamente da maggiori servizi e da una grande attenzione a come tornare a vivere in montagna, a partire dalla battaglia contro lo spopolamento di questi territori, che vogliamo condurre insieme alle Regioni e agli enti locali. Abbiamo la necessità – ha aggiunto ancora il ministro Gelmini – di immaginare un rilancio economico, con una fiscalità di vantaggio per le attività imprenditoriali in montagna. C’è tanto lavoro, abbiamo una legge quadro, che è stata appena approvata dal Consiglio dei Ministri e mi auguro approderà il prima possibile in Parlamento. Ci sono risorse e ci sono opportunità: abbiamo bisogno di lavorarci e dobbiamo spendere bene i fondi. Abbiamo 100 milioni già stanziati e altri 200 che diventeranno strutturali dal 2023. Oltre al progetto pilota delle Green community, c’è il bisogno di diventare autosufficienti nella produzione energetica, partendo dalle rinnovabili: istituire nei Comuni delle comunità energetiche è uno degli obiettivi che il Governo si pone. Quindi dobbiamo lavorare insieme, con il Pnrr ma anche attraverso nuovi strumenti come questa legge”.

“Questo è il primo Governo che non si è limitato ad avere un atteggiamento romantico verso la montagna, perché per la prima volta abbiamo risorse economiche certe – ha affermato il presidente Cirio -. Passeremo da 20 milioni annui per tutta Italia a 200 dal prossimo anno e per il Piemonte significherà salire da 2 a quasi 20 milioni, che dobbiamo dimostrare di saper spendere bene, per dare a chi vive in montagna gli stessi diritti di chi vive in città sotto ogni aspetto, a cominciare dalla salute e dalla scuola. Si tratta di un cambiamento epocale. A queste risorse aggiungeremo i 132 milioni stanziati dal nuovo Fondo europeo di sviluppo regionale, che consentirà di ampliare i finanziamenti alle aree interne, creandone delle nuove”.