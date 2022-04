Il dramma dell’Ucraina tra guerra e geopolitica: Vallì Corbanese ospite dell’Associazione Premio Asti d’Appello

Domenica 10 aprile alle 18 alla Biblioteca Astense l’Associazione Premio Asti d’Appello organizza la conferenza “Il dramma dell’Ucraina tra guerra e geopolitica” con la dottoressa Vallì Corbanese, funzionaria delle Nazioni Unite.

Vallì Corbanese lavora con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) dal 1995, prima come esperta di norme internazionali del lavoro e politiche per l’inclusione sociale e occupazionale e dal 1997 nella gestione di progetti di cooperazione tecnica nei paesi dell’Europa dell’est e Asia centrale, soprattutto Serbia, Nord Macedonia, Ucraina, Montenegro, Kosovo, Bosnia ed Erzegovina. Nel corso degli anni ha ricoperto diverse funzioni, soprattutto negli ambiti dell’occupazione giovanile, i servizi pubblici per l’impiego, la protezione sociale e la formazione professionale

È autrice di manuali, guide e ricerche nelle citate aree di competenza pubblicate dall’OIL. Prima di entrare all’OIL, ha lavorato come lettrice e ricercatrice all’Università di Torino sul diritto dell’Unione Europea. Ha una laurea in scienze politiche e un master di diritto internazionale ed europeo alla London School of Economics.

Ingresso libero nel rispetto delle normative vigenti.

[Fonte foto: https://it.depositphotos.com/]