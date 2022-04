Il Coro della Maddalena di Alba ospita la XV Edizione di “Intorno alla Chitarra”

Quindicesima edizione per la rassegna Intorno alla Chitarra, che quest’anno presenta quattro concerti nel bellissimo coro ligneo della Chiesa della Maddalena di Alba, illuminato da luci soffuse e d’atmosfera.

L’iniziativa, sotto la direzione artistica del maestro Ignazio Viola, è dell’Associazione Amici dell’Istituto Musicale in collaborazione con il Comune di Alba e con il Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”.

Il primo appuntamento è venerdì 22 aprile 2022 alle ore 21 con Frubers In the Sky – “Affetti Speciali”: Silvia Carbotti voce, Max Carletti chitarre, arrangiamenti, Stefano Profeta contrabbasso e Paolo Franciscone batteria.

60% jazz, 15% tarantella e 25% canzoni per i giorni di pioggia. Un progetto che, a partire dalle sonorità del jazz, esplora la musica nelle sue forme più disparate per dare vita a quell’istinto di battere il tempo con il piede e iniziare a cantare.

I concerti saranno aperti da una breve esibizione di alcuni tra i migliori allievi del Civico Istituto Musicale L. Rocca e dell’Associazione Amici dell’Istituto Musicale. Ingresso € 5 (tessera associativa). Ingresso gratuito per i minorenni.

I prossimi appuntamenti saranno: 29 aprile Duo BraGal (Madalina Smocov flauto, Roxana Morcosanu chitarra) 6 maggio Pietro Locatto chitarra, 13 maggio Schubert Ensemble (Alessandro Molinaro flauto, Gerardo Vitale viola, Carmine La Vecchia chitarra).