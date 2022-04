Il Circolo del Partito Democratico di Canelli organizza un incontro online sul trasporto pubblico locale

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa del Circolo del Partito Democratico di Canelli.

I circoli PD di “Canelli e della Langa Astigiana” e di “Nizza Monferrato e della Valle Belbo” hanno seguito con vivo interesse il progetto delle Agorà Democratiche, promosso con forza dal Segretario Enrico Letta per dare nuova linfa all’azione non solo del Partito Democratico ma di tutta la sinistra nel suo insieme, mediante un inedito ascolto delle idee tanto dei suoi iscritti quanto di tutti coloro che si riconoscono nei valori del centrosinistra italiano.

In quale modo? Incentivando quanti hanno a cuore un tema di interesse per l’Italia ad organizzare discussioni (chiamate per l’appunto Agorà) su quell’argomento, da cui emergano idee e proposte innovative che il Partito Democratico ascolterà e si impegnerà a rendere concrete, attraverso la sua attività politica.

Entusiasti di questo nuovo strumento messo a disposizione dal nostro partito, abbiamo deciso di provare ad organizzare anche noi un’Agorà democratica e come argomento della discussione abbiamo scelto il trasporto pubblico locale, per riflettere sul suo valore nella nostra società e pensare a come vorremmo che cambiasse nei prossimi anni, anche alla luce dell’attuale crisi energetica innescata dalla tragica quanto inaccettabile guerra in Ucraina. Nel recente passato abbiamo già avuto occasione di affrontare questo tema, in particolar modo esortando a iniziare una seria riflessione sui benefici di una eventuale riapertura della nostra linea ferroviaria.

Oggi intendiamo fare un discorso più ampio, che parta sempre dalla nostra realtà locale (che ci sta particolarmente a cuore e che conosciamo meglio) e che ci porti ad immaginare il futuro che vogliamo per il trasporto pubblico in Italia; e a farci riflettere su quali proposte mettere in campo per dare concretezza alle nostre idee.

L’evento “Mobilità nelle Aree Interne: una risorsa per inventare il futuro dei nostri territori” si terrà online sulla piattaforma Google Meet il 7 aprile, dalle ore 21:00. Potrà partecipare chiunque sia interessato all’argomento.

Maggiori informazioni sulle Agorà Democratiche sul sito del progetto: https://decidim.agorademocratiche.it/meetings sulla pagina Facebook “Circolo PD di Canelli e della Langa Astigiana” o al numero 347 846 4902

Link per conoscere la nostra agorà: “Mobilità nelle Aree Interne: una risorsa per inventare il futuro dei nostri territori”: https://decidim.agorademocratiche.it/processes/italia-che-vogliamo/f/68/meetings/715

Link per partecipare all’agorà su Google Meet : https://meet.google.com/zao-rwsa-iwu