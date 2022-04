Il cantante astigiano Stefano Venturello vince il concorso The Voice of the Sea

Nella prima settimana di aprile si è tenuto The Voice of the Sea, concorso internazionale canoro, costola del popolare talent show The Voice, che si svolge sulle navi da crociere e al quale prendono parte artisti da tutto il mondo.

Tra centinaia di cantanti iscritti, anche Stefano Venturello. Imbarcato da Savona sulla nave Costa Crociere, il cantante astigiano si è sin da subito distinto al concorso guadagnandosi l’attenzione e gli encomi dei tre coach presenti, accedendo a suon di note e con altri 7 concorrenti, alla fase finale.

La finalissima, svoltasi nel gremito teatro principale della nave, vede Venturello con la canzone “Piccola stella senza cielo” di Luciano Ligabue, vincere il concorso con bel il 44% di voti tra gli applausi e il grande entusiasmo dei 3000 spettatori presenti.