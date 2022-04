Caffè, cornetto, un po’ di frutta e…un aforisma.

“Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano le cose già fatte nei negozi. Ma siccome non esistono negozi che vendono amici, gli uomini non hanno più amici. Se vuoi un amico, addomesticami!”

Antoine de Saint-Exupéry

Fonte immagine https://it.depositphotos.com/