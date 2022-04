I Vigili del Fuoco di Asti salutano i Capi Reparto Roberto Bona e Roberto Tommei

In questi giorni due Capi Reparto di lungo corso, Roberto Bona e Roberto Tommei, hanno lasciato o stanno per lasciare la famiglia dei Vigili del Fuoco dal Comando provinciale di Asti.

Roberto Bona, già Capoautorimessa del Turno “A”, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età nel mese di marzo, dopo 37 anni di servizio e dopo aver prestato la sua opera per 4 anni lontano dal Comando di Asti, dapprima al distaccamento VVF di Alba e poi presso il Comando VVF di Alessandria.

Roberto Tommei, Caposezione del Turno “C”, sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età il prossimo 1 maggio, dopo 36 anni di servizio, con una parentesi di circa 2 anni presso il distaccamento VVF di Alba.

“Entrambi hanno partecipato alle grandi emergenze, sia sismiche che alluvionali che hanno colpito l’Italia in tutti questi anni, distinguendosi per la grande professionalità, competenza ed abnegazione al servizio, facendosi apprezzare da tutti i Colleghi.” sottolineano dal Comando Provinciale.

Gli stessi sono stati salutati con un incontro conviviale nel quale sono state a loro consegnate le targhe con le quali tutto il Comando Provinciale ha voluto esprimere gratitudine ed affetto per il grande contributo, anche in termini di amicizia fraterna, che hanno sempre saputo dimostrare in così tanti anni di onorata carriera.