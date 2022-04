I racconti delle studentesse del CPIA alla XVII edizione del Concorso Lingua Madre

Anche quest’anno l’Istituto scolastico statale CPIA di Asti ha voluto cimentarsi con le sue allieve con un concorso che dal 2005 mette alla prova le abilità scrittorie delle donne sulla loro esperienza personale, tra lingua, competenze, storie di vita. Un compito di realtà didatticamente efficace e coinvolgente, verso cui le ragazze inizialmente sono titubanti ma che poi amano, perché dà loro la possibilità di mettersi in gioco intimamente e scolasticamente.

Tra le studentesse del CPIA che hanno partecipato all’edizione di quest’anno del Concorso letterario nazionale Lingua Madre, sono state selezionate Maricielo Angeles Donayre Quiñonez, Carmen Irina Iftimoaie ed Eleonora Cerrato (quest’ultima compare anche fra le dieci finaliste del Premio Speciale Giuria Popolare 2022). I loro brevi e intensi racconti saranno pubblicati nel volume “Lingua Madre Duemilaventidue. Racconti di donne straniere in Italia” (Edizioni SEB27). L’Antologia sarà edita e presentata al Salone Internazionale del Libro, prevista dal 19 al 23 maggio 2022.

Eleonora Cerrato ha una possibilità ulteriore: potrebbe essere l’ottava vincitrice del XVII Concorso perché concorre al Premio Speciale Giuria Popolare 2022. Attraverso “immagini” e parole scelte con cura, Eleonora, con il racconto breve La mia amica vive in città, ci accoglie in un’atmosfera piena di colori e amicizia, delicatezza e vitalità, che sa allontanarci da qualsiasi tentazione di indifferenza.

I lettori decideranno a chi andrà il Premio Speciale Giuria Popolare 2022, scegliendo tra dieci racconti finalisti che si possono leggere su https://concorsolinguamadre.it/premio-speciale-giuria-popolare-2022-vota-e-decreta-la-vincitrice/e votare inviando una mail – in cui deve essere espressa una sola preferenza – all’indirizzo giuriapopolare@concorsolinguamadre.it

In alternativa si possono esprimere le proprie preferenze anche sulle pagine social ufficiali del Concorso, su Facebook e Twitter (#CLM22).

Per far vincere Eleonora Cerrato (Italia, Asti) –La mia amica vive in città, è possibile votare entro e non oltre il 30 aprile 2022.

Tra tutte e tutti coloro che parteciperanno alla votazione verrà estratta a sorte una persona che riceverà in premio l’ingresso gratuito al Salone Internazionale del Libro 2022 e i volumi del Concorso Lingua Madre.