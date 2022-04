I prodotti Libera Terra per Pasqua alla Bottega Rava e Fava di Asti

Per Aspettando Pasqua vigilia di sabato 16 aprile alla Bottega Rava Fava di via Cavour 83 ad Asti dedicata a Libera Terra: le eccellenze agricole provenienti da terreni confiscate alle mafie e gestite da cooperative sociali: un recupero sociale e produttivo in territori difficili attraverso produzioni rispettose delle persone e dell’ambiente.

Pasta di grano duro, olio extra vergine di oliva, olive in salamoia, condimenti e patè vegetali, legumi secchi, vino e passata di pomodoro a certificazione biologica: questi i prodotti tra cui si potrà scegliere. Durante la giornata saranno confezionate ceste regalo personalizzate con i prodotti di Libera Terra. Saranno inoltre presenti i volontari del Coordinamento di Libera Asti disponibili a dare informazioni su Libera e per proporre il tesseramento 2022.

“Un impegno per un’economia virtuosa della legalità che sosteniamo durante tutto l’anno in Bottega con la presenza costante dei prodotti sui nostri scaffali” commentano dal punto vendita.

ASPETTANDO PASQUA CON LIBERA TERRA 16-04-2022