I Castelli Aperti a Pasqua e Pasquetta in Piemonte

A Pasqua e Pasquetta riaprono le porte le dimore che fanno parte di “Castelli Aperti”, la tradizionale rassegna, giunta alla sua 27esima edizione, che prevede l’apertura dalla primavera all’autunno di una ottantina tra dimore storiche, musei, palazzi, giardini e torri.

Castelli Aperti è patrocinato dalla Regione Piemonte, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e promossa dall’Associazione Amici di Castelli Aperti che raccoglie al suo interno dai proprietari delle dimore storiche, passando per enti e comuni fino ad arrivare ai visitatori che sono parte attiva del circuito.

Di seguito le aperture divise per provincia previste a Pasqua e/o Pasquetta:

PROVINCIA DI ASTI

Castagnole delle Lanze – Torre del Conte Ballada di Saint Robert: visite tutti i giorni su prenotazione. Informazioni e prenotazioni: 339 7188237; assoc.torreballada@gmail.com

Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: accesso libero e gratuito dalle 10.00 alle 19.00. Informazioni: 0141 957125; 347 0834805; info@comune.castelnuovocalcea.at.it

Viarigi – Torre dei Segnali: aperto su prenotazione dalle 15.30 alle 18.30; info e prenotazioni 331 1531242, +39 0141 611050; sindaco@comune.viarigi.at.it

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: Aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Info 0144 57555; info@acquimusei.it

Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: h. 14.30. Visita guidata, con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti). Informazioni e prenotazioni: 335 6312093; accoglienza@borgomonterosso.com

Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: visite tutti i giorni su prenotazione, con orario 9-11.00 e 15.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: 0141 922535; info@castellodirazzano.it

Alluvioni Piovera – Castello Balbi di Piovera: aperto a Pasquetta dalle 14.30 alle 18.30. Informazioni e prenotazioni: 346 2341141; info@castellodipiovera.it

Gavi – Forte di Gavi: aperto a Pasqua e Pasquetta; Visite guidate in gruppo con partenza nei seguenti orari: 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30; Prenotazione obbligatoria: drm-pie.gavi@beniculturali.it, tel. 0143 643554. In considerazione di possibili esigenze di servizio, si consiglia di contattare telefonicamente la struttura per la conferma di giorni e orari di apertura.

Giarole – Castello Sannazzaro: aperto a Pasquetta con visita guidata alle 15.30. Informazioni 3351030923, +39 347 2505519; info@castellosannazzaro.it

Morsasco – Castello di Morsasco: aperto a Pasqua e Pasquetta solo su prenotazione al 334 3769833; castellodimorsasco@gmail.com

Rivalta Bormida – Palazzo Lignana di Gattinara: visite guidate solo su prenotazione (minimo due persone – massimo 6). Si consiglia di prenotare la visita almeno con due giorni di preavviso. Info e prenotazioni: 333 5710532; info@elisabethderothschild.it

Rosignano Monferrato – Borgo: Pasqua e Pasquetta visite guidate su prenotazione 10.00-12.30 e 15.00-18.00. Partenza delle visite c/o Infopoint, prenotazioni al 377 1693394, info@comune.rosignanomonferrato.al.it

Trisobbio – castello (salita alla torre): aperto dalle 14.00 alle 18.00; 334 6136935; info@castelloditrisobbio.com

PROVINCIA DI BIELLA

Biella – Palazzo Gromo Losa: aperto a Pasquetta in occasione della 9^ edizione della mostra “Selvatica – Arte e Natura in Festival” dalle 10.00 alle 19.00. Chiuso a Pasqua. Info e prenotazioni: 015 0991868; info@palazzogromolosa.it

Biella – Palazzo La Marmora: aperto su prenotazione al 015 0991868; info@palazzogromolosa.it

Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero tutti i giorni. Informazioni: 015 2534118; ufficiocultura@comunedicandelo.it

Masserano – Palazzo dei Principi: aperto a Pasquetta con visite guidate alle 14:30 – 15:30 – 16:30; info e prenotazioni: 345 5126696 associazionedonbarale@gmail.com

PROVINCIA DI CUNEO

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 14.30 alle 18.30. Informazioni e prenotazioni: 345 7642123; mudialba14@gmail.com

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto con orario 10.30-19.00Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; info@wimubarolo.it; prenotazioni@wimubarolo.it

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00; info 0172 430185, turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00; info 0172 430185, turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo del Giocattolo: aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00; info 0172 430185, turismo@comune.bra.cn.it

Bra – fraz. Pollenzo – Agenzia di Pollenzo: aperta a Pasqua e Pasquetta dalle 10.00 alle 14.00; info 0172 458416; info@agenziadipollenzo.com

Cherasco – Palazzo Salmatoris: mostra Guido di Montezemolo (1878-1941) – “La poetica della pittura tra Verismo e Ritorno all’ordine”visitabile a Pasqua e Pasquetta dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. info 0172 427050, +39 0172 427052 (orari ufficio); turistico@comune.cherasco.cn.it,

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 15.00 alle 19.00; info 3478878051; museo.malle@comune.dronero.cn.it

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto a Pasqua e Pasquetta con partenza tour alle ore 11, 15 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 – Tel. +39 0172 601 60; iatfossano@cuneoholiday.com

Govone – Castello Reale: aperto a Pasquetta dalle 10.00 alle 18.00. Visite ogni mezzora. Info 371 4918587; info@castellorealedigovone.it

Magliano Alfieri – Castello degli Alfieri di Magliano: aperto a Pasqua e Pasquetta con orario 10.30-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; castellomagliano@barolofoundation.it

Manta – Castello della Manta: aperto a Pasqua e Pasquetta 10.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: 0175 87822; faimanta@fondoambiente.it

Racconigi – Castello: aperto a Pasqua. Castello: dalle 9.00 alle 19.00. Parco: dalle 9.30 alle 18.00. Visite guidate in gruppo, max 12 persone, con partenze nei seguenti orari: 10.00, 11.30, 14.30, 16.15, 17.30.

Informazioni e prenotazioni (dalle 10.00 alle 16.00): Conitours tel.0171 696206; info@cuneoalps.it; www.cuneoalps.it. In considerazione di possibili esigenze di servizio, si consiglia di contattare telefonicamente la struttura per la conferma di giorni e orari di apertura.

Saluzzo – Casa Cavassa: aperto a Pasqua e Pasquetta con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it

Saluzzo – La Castiglia: aperto a Pasqua e Pasquetta con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: aperto a Pasqua e Pasquetta con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it

Saluzzo – Villa Belvedere: aperta a Pasquetta dalle 10.30 alle 18.30; 333 4414980; info@villabelvedereradicati.it

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: chiuso a Pasqua e aperto a Pasquetta con orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0172 712982; 349 8847796; museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto a Pasqua e Pasquetta con visite guidate 10.30-13.30 e 14.30-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0173 613358; info@castellodiserralunga.it;

PROVINCIA DI NOVARA

Oleggio Castello – Castello Dal Pozzo: aperto a Pasqua e Pasquetta su prenotazione al 335 8121362; contact@castellodalpozzo.com

PROVINCIA DI TORINO

Agliè – Castello di Aglié: aperto a Pasqua dalle 9.00 alle 12.00 (ultimo ingresso 12.00) e dalle 14.00 alle 19.00 (ultimo ingresso 18.00); Prenotazione obbligatoria per le visite al Castello e per le visite alla mostra temporanea “Lettera 22”. Prenotazioni: drm-pie.aglie.prenotazioni@beniculturali.it; tel. 0124 330102 (servizio attivo da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00). In considerazione di possibili esigenze di servizio, si consiglia di contattare telefonicamente la struttura per la conferma di giorni e orari di apertura.

Caravino – Castello de Parco di Masino: aperto a Pasqua e Pasquetta con orario 10.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: 0125 778100; faimasino@fondoambiente.it

Moncalieri – Castello di Moncalieri: aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso 17.00). Prenotazione obbligatoria online a cura del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude

www.lavenaria.it; Informazioni: tel. 011 4992333. In considerazione di possibili esigenze di servizio, si consiglia di contattare telefonicamente la struttura per la conferma di giorni e orari di apertura.

Pralormo – Castello di Pralormo: aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 10.00 alle 18.00 in occasione di “Messer Tulipano”. Informazioni: 348 8520907; info@castellodipralormo.com,

San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo: A Pasqua e Pasquetta la mostra e il Parco sono visitabili dalle 10.00 alle 18.30. Ultimo ingresso ore 17.00. Ingresso solo su prenotazione: 0121 502761 prenotazioni@fondazionecosso.it

Torino – Palazzo Carignano: aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 10.00 alle 18.00. Oltre al consueto percorso di visita è accessibile anche l’Appartamento di Mezzanotte, solitamente chiuso al pubblico in quanto sede degli uffici della Direzione regionale Musei, in cui è possibile ammirare alcuni degli ambienti affrescati alla fine del Seicento dal pittore lombardo Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, insieme alla sua bottega.

Prenotazione obbligatoria: drm-pie.palazzocarignano@beniculturali.it; tel. 011 5641733 – 011 5641791

In considerazione di possibili esigenze di servizio, si consiglia di contattare telefonicamente la struttura per la conferma di giorni e orari di apertura.

Torino – Villa della Regina: aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 10.00 alle 18.00. Prenotazioni: 011 8195035 – drm-pie.villadellaregina@beniculturali.it

In considerazione di possibili esigenze di servizio, si consiglia di contattare telefonicamente la struttura per la conferma di giorni e orari di apertura.