Grave incidente stradale nell’Astigiano

Un grave incidente stradale è avvenuto oggi domenica 10 aprile, a Camerano Casasco.

Un’auto è una moto si sono scontrate, non si conosce ancora la dinamica, e il motociclista ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Asti dal personale del 118 giunto sul posto, insieme ai Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, e i Vigili del fuoco, intervenuti con Aps e polisoccorso, che hanno messo in sicurezza l’area.