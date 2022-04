Grande partecipazione al Nissan Ariya Day presso Errebi Nissan ad Asti: un’occasione unica per provare il Suv 100% elettrico

Si è conclusa ieri, mercoledì 20 aprile, una giornata di test drive molto speciale presso la concessionaria Errebi Nissan in corso Alessandria, 561.

Ariya, il nuovo crossover 100% elettrico in casa Nissan, da pochi giorni configurabile e preordinabile (i primi arrivi sono previsti entro l’estate) ha colorito il salone Errebi di Asti. La vettura non era solo in esposizione ma, appunto, disponibile a test drive.

“Come è giusto che sia, una vettura del genere non può essere commentata se non dopo l’esperienza di guida. La semplicità e l’eleganza degli esterni anticipano gli interni capienti e rilassanti dando la sensazione del salotto di casa” ha così esordito Alfonso Pepe, Direttore Commerciale Errebi,.

Molti clienti storici Nissan, ma anche solo curiosi, si sono affollati in concessionaria per prenotare un test drive con i Personal Mobility Manager (i consulenti alle vendite di Errebi) Riccardo e Marco.

La proprietà di Errebi, i fratelli Luca e Stefano Borsello, hanno presidiato l’evento e per l’occasione anche lo Zone Manager Nissan, Michele Maniccia, ha raggiunto la concessionaria per l’aperitivo di fine giornata.

Alfonso Pepe ha così commentato l’esperienza di guida del nuovo Suv 100% elettrico: “Nissan ha abituato il pubblico ad un comfort di guida importante che Ariya conferma garantendo tra le altre cose una posizione sopraelevata che la contraddistingue rispetto alle altre vetture. Altro punto di forza di Nissan, come sarà abituato il cliente Nissan, è la tecnologia di bordo. Ariya da questo punto di vista è ben attrezzato e incorpora già delle chicche che immagino diventeranno poi lo standard per tutte le auto della gamma”.

I clienti che hanno provato l’auto sono rimasti positivamente sorpresi dal relax degli interni. Michele Maniccia ha ribadito che tra i moniti che hanno spinto la casa auto giapponese, un punto cardine era proprio quello di “dare la sensazione di una goccia di rugiada che cade su una foglia nelle mattine di primavera”. Un’esperienza poetica ma che non rinuncia alla grinta che solo un veicolo elettrico sa offrire.

Tra le altre considerazioni di Alfonso Pepe riportiamo quella che si tratta di “una Leaf evoluta”.

“Ricordiamo che la Nissan Leaf è stata una delle prime vetture al mondo 100% elettriche e questa è chiaramente una garanzia quando si vuole optare per la mobilità elettrica. E siamo davvero orgogliosi di rappresentare questo marchio in Piemonte” ha così rafforzato il messaggio Stefano Borsello, Ad e Direttore Marketing di Errebi.

L’evento di ieri si inserisce in una serie di iniziative che Errebi porta avanti nel territorio piemontese e ligure nelle diverse sedi del gruppo. Sul sito errebimobility.com sono ben evidenziati i brand rappresentati e nell’area News sono disponibili tutti gli appuntamenti e le promozioni in corso.

Errebi Mobility è il nome di un progetto che la società Errebi SpA sta portando avanti da anni e che il periodo di lockdown e pandemia non ha fatto che accelerare.

Con il nome di Errebi Mobility si vuole sintetizzare un’offerta completa di mobilità sostenibile. Stefano Borsello ha così spiegato il progetto che ha superato da tempo la fase di start-up: “La società Errebi, che come molti sanno nell’astigiano, prende il nome da mio padre Roberto Borsello, si è evoluta nel tempo ben prima di altre concessionarie auto. Abbiamo deciso di anticipare i trend di mercato e ampliare l’offerta della nostra concessionaria divenendo anche concessionaria Yamaha, Fantic, Caballero, Urbanemobility (ex M.T. Distribution)”.

“Ma l’aspetto più importante che caratterizza Errebi e che ha portato la società a parlare di mobilità a 360° nasce dal fatto che abbiamo all’interno della nostra sede principale in Corso Alessandria 471 anche la società SOS Autodemolizioni. Siamo in grado di seguire il ciclo di vita del prodotto, dalla vendita dell’autoveicolo, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sino allo smaltimento ecosostenibile”.

Per vivere l’esperienza elettrica prenota subito un test drive in una delle sedi di Errebi: quattroruote.errebimobility.com

Per avere aggiornamenti sulle iniziative e sui trend di settore consulta il sito dedicato: news.errebimobility.com