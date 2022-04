Gli auguri di buona Pasqua di Amici Ca.Ri.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Patrizia Porcellana a nome dei volontari dell’Associazione Amici Ca.Ri.

Carissimi,

Il 21 marzo è iniziata la primavera, tempo nel quale la natura rinasce, si riveste, come ha fatto ancora una volta il pruno che ho fotografato in terrazza. Ed è proprio la sua delicata fioritura che mi ha incoraggiato ad inviarvi nuovamente i miei pensieri riprendendo il filo di un discorso a me caro, fatto di vicinanza e amicizia.

Pensavo infatti di poter finalmente gioire appieno per l’inizio della “novella stagione” ma ho dovuto ricredermi. Purtroppo, neppure il 2022 è un anno sereno, anzi, dopo due anni di pandemia, non del tutto ancora superata, è sopraggiunta la drammatica realtà della guerra in Ucraina che tutti ci addolora, rimandandoci ogni giorno immagini di morte e distruzione.

Ma anche per noi volontari non è certamente ritornata la sospirata normalità. In questo biennio di inattività “sul campo” molti sono stati infatti i cambiamenti. Alcune strutture per anziani, da noi amate e periodicamente visitate, o hanno dovuto chiudere, o hanno mutato direttori, se non addirittura gestione. Come dire che per alcuni ospiti è davvero cambiato il mondo. Inoltre, anche se alcuni si comportano più “disinvoltamente”, noi Amici Ca.Ri. non ci sentiamo pronti, per rispetto verso i residenti, a proporre la nostra presenza, a mostrarci allegri come un tempo per portare serenità, noi che non riusciamo ancora ad abbracciarci senza timore, che indossiamo la mascherina, sempre.

Non ci dimentichiamo che il periodo che stiamo vivendo è problematico per tanti, specialmente per chi lotta con la malattia, per chi cura i propri simili con competenza ed abnegazione, per le attività in lenta e difficile ripresa in tutti i settori, ed ora anche per i profughi ai quali va garantito non solo un presente dignitoso ma anche un futuro.

La conclusione è la mia ma è a nome del gruppo che da ben ventisei anni mi segue. Il mio augurio, che vuol essere anche per la Pasqua ormai alle porte, è di ritrovare in noi stessi, e soprattutto nell’aiuto offerto al nostro prossimo, il coraggio necessario per affrontare un periodo “nero” che sembra non finire mai ma dal quale, come ho già scritto lo scorso anno, speriamo di poter uscire uniti, fiduciosi, rafforzati.

Patrizia Meumann Porcellana

a nome dei volontari dell’Associazione di Volontariato

Amici Ca.Ri. Odv

Asti