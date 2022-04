Giornata dei meli in fiore con l’Associazione Frutteto di Vezzolano

Per celebrare il 25° anno di attività, l’Associazione Frutteto di Vezzolano per la salvaguardia del paesaggio rurale organizza la Giornata dei meli in fiore. L’appuntamento è per domani, sabato 23 aprile, presso il complesso Canonicale di Vezzolano, in Strada dell’Abbazia ad Albugnano.

Il programma prevede: alle 16 la posa di una targa dedicata ai promotori, curatori e simpatizzanti del Frutteto retrostante la canonica, alle 17 il concerto del Coro Voci Bianche di Mondovì, Accademia Montis Regalis Onlus. Nel corso del pomeriggio possibilità di visitare il Frutteto degli antichi meli in fiore.

Info: frutteto.vezzolano@gmail.com