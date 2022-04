GAL Borba, pubblicato il nuovo Bando pubblico per i Progetti Integrati di Rete Territoriale (PIRT)

A partire dalle ore 12 di giovedì 28 aprile sarà possibile presentare la domanda di partecipazione al nuovo bando pubblicato dal GAL Borba: Bando Pubblico multioperazione per la selezione di Progetti Integrati di Rete Territoriale (PIRT) del settore Turismo Sostenibile – Op. 6.4.1. – 6.4.2. seconda pubblicazione, per la messa a sistema dell’offerta turistica dell’area del GAL Borba e contribuire allo sviluppo di un prodotto turistico riconoscibile e articolato.

Terzo bando uscito in seconda pubblicazione grazie alla dotazione aggiuntiva concessa dalla Regione Piemonte al GAL Borba di 1,8 milioni di euro, che ha già permesso lo scorrimento completo della graduatoria relativa al bando Op. 7.5.2. per la rete sentieristica e i servizi connessi e la nuova apertura dei bandi per la selezione di Progetti Integrati di Filiera (PIF) e per aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività non agricole.

Il GAL ha deciso di sostenere l’economia rurale locale, gravemente danneggiata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, riaprendo in seconda pubblicazione alcuni bandi di finanziamento al fine di sostenere il settore commerciale/agrituristico/turistico-ricettivo più duramente colpito dalle restrizioni imposte.

Con questo bando il GAL intende favorire la concretizzazione di un approccio di rete che, coinvolgendo differenti settori economici e molteplici operatori coordinati tra di loro, consenta il consolidamento del sistema turistico delle aree dell’acquese, dell’ovadese e della langa astigiana Val Bormida, la sua gestione sostenibile e un’efficace promozione sul mercato turistico incrementando la qualità della sua fruizione.

Il Presidente Gianmarco Bisio ha ancora una volta espresso “la grande soddisfazione per l’operato del GAL e per la risposta del territorio. I risultati raggiunti in termini di impegno delle risorse, di rispetto delle tempistiche e di interventi attuati ci ha permesso, grazie alla preziosa collaborazione con Assopiemonte Leader e Regione Piemonte, di avere nuovi fondi a disposizione per finanziare altri progetti di qualità: e questo è positivo per tutto il territorio.”

La dotazione complessiva del bando è di euro 456.298,86 così suddiviso:

– 242.814,67 euro (Op. 6.4.1. – Sostegno a investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra agricole) per i beneficiari di agriturismi esistenti e attivi e a fattorie didattiche inserite nel registro regionale, con un contributo del 70% sulla spesa ammessa,

– 213.484,19 euro (Op. 6.4.2. – Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole) per le micro e piccole imprese non agricole nel campo del turismo, con un contributo del 70% sulla spesa ammessa.

Le domande possono essere presentate fino alle ore 12.00 del 30 Giugno 2022.

Il calendario degli incontri pubblici di presentazione è in via di definizione e verrà comunicato sui canali del GAL Borba. Il bando è consultabile su galborba.it

Informazioni presso la sede del GAL BORBA di Ponzone (tel. 0144 376007) www.galborba.it – www.facebook.com/GALBorbaPSR1420