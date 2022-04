Gabiano, una Domenica della Palme molto partecipata la prima dopo l\'emergenza Covid

La prima Domenica delle Palme dopo l’emergenza Covid ha fatto registrare nella Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Gabiano una grande partecipazione di fedeli, provenienti anche dalle comunità di Mombello Monferrato amministrate pastoralmente dallo stesso Parroco don Carlo Pavin.

La celebrazione ha preso avvio, come da tradizione, nel cortile dell’oratorio con la commemorazione dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme; poi, in processione con i rami d’ulivo benedetti, don Carlo ha raggiunto la chiesa con un nutrito stuolo di chierichetti e tutti i fedeli. Qui, a tre voci, è stata letta la Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca.

E’ iniziata così la Settimana Santa in cui le nostre comunità rivivranno il dramma della passione, morte e risurrezione del Signore.