Forte vento nell’Astigiano, diversi interventi dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco astigiani sono stati impegnati in diversi interventi per via del forte vento che dall’alba ha soffiato con forti raffiche. Personale del comando di Asti questa mattina è intervenuto per mettere in sicurezza grondaie e tegole divelte dal forte vento.

Particolarmente impegnativa è stata l’operazione sul tetto di un edificio di sei piani in via Omedè, ad Asti, dove i Vigili del fuoco hanno dovuto anche applicare tecniche SAF, tipiche degli interventi speleo- alpino- fluviali.