Formazione giuridica: l’eccellenza della scuola di magistratura

1000 Magistrati formati e oggi in servizio, oltre 20.000 aspiranti avvocati di cui l’84% promossi: questi i numeri di Formazione Giuridica Scuola Zincani, centro di alta formazione per i giuristi italiani nato a Bologna da un’idea dell’Avv. Marco Zincani, con il fine di promuovere l’approfondimento dei temi del diritto con i percorsi dedicati ad avvocatura e a magistratura.

La scuola di magistratura è il fiore all’occhiello della scuola. I corsi, tenuti dal dott. Vito Zincani in persona, pietra miliare nella storia giuridica di Bologna e non solo, mirano a focalizzare l’attenzione sulle novità normative e sul dibattito giurisprudenziale più recente, unitamente alla ricostruzione dell’istituto e sull’individuazione die principi. I punti di forza di tale percorso sono tanti: tra tutti, la possibilità di frequentare uno dei pochissimi corsi tenuto da un ex magistrato che da anni si dedica alla formazione dei giovani.

Due sono i corsi principali: Sistema del diritto integrato e Istituti e Principi. Il primo esplora nella teoria e nella pratica con una formula weekend tutte le questioni giuridiche più importanti. Il secondo è dedicato a quanti non avessero la dovuta confidenza con alcune delle aree istituzionali o avessero ricordi arrugginiti.

I materiali forniti, gli schemi e gli aggiornamenti giurisprudenziali permettono di ottimizzare lo studio e la preparazione individuale e il tema da svolgere individualmente eserciterà le capacità redazionali e argomentative in vista della prova concorsuale. La fruizione del corso e la gestione sua gestione sono ottimizzate dal sistema di e-learning Desiderio, copyright esclusivo di Formazione Giuridica, che permette il tracciamento personalizzato dei progressi nello studio.

Formazione Giuridica ha pensato anche a specifici percorsi dedicati ai futuri avvocati che desiderano acquisire una formazione stabile e una sicurezza nella materia giuridica, strumento imprescindibile per affrontare ogni nuova sfida.

Ogni programma, sia di avvocatura che di magistratura, risponde alle specifiche esigenze individuali del singolo studente, in modo da accompagnarlo in un percorso completo e approfondito che gli consenta di acquisire gli strumenti pratici per rapportarsi in modo critico a ogni traccia d’esame e individuare le questioni giuridiche.

Formazione Giuridica Scuola Zincani non si ferma qui. Guardando all’ampliamento dell’offerta formativa ha lanciato lo spin-off Il Corsista, piattaforma dedicata alla formazione continua con corsi accreditati e di approfondimento tematico rivolti a studenti universitari e a professionisti che desiderano acquisire conoscenze più specifiche e settoriali”.