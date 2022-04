Taglio del nastro e via ufficiale per la 25a edizione di “Fiori in Fiera” organizzata dal Comune di Isola d’Asti e ritornata finalmente ad animare Isola Piana.

E’ stato il Sindaco Michael Vitello a dare il benvenuto ufficiale a chi ha scelto, fin da questa mattina, di rispondere presente alla chiamata di Fiori in Fiera, insieme al l’onorevole Andrea Giaccone, al vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, all’assessore regionale Marco Gabusi, ad Angelica Corino in rappresentanza della Provincia di Asti.

Ricordiamo il programma della giornata:

ore 09.00: allestimento stand floreali e vivaistici e taglio del nastro; dalle ore 10.00 alle ore 16.00: esibizione Donkey Stuzzica Band;

dalle ore 10.00 alle ore 16.00: insediamento poste Italiane per annullo filatelico – realizzazione cartoline Fiori in Fiera XXV edizione;

ore 10.30: conferenza “apicoltura e agricoltura sostenibile” a cura dell’Associazione Apistica naturale italiana.

dalle ore 09.00 per tutto il giorno: “Agrivan Gourmet” della CIA

dalle ore 09.00 per tutto il giorno: stand gastronomico a cura della Proloco di isola d’Asti

ore 17.30: “Fiori in musica” concerto della corale Santa Caterina nella Chiesa di Santa Caterina