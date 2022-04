Fiera Carolingia: variazioni di percorso e orario dei bus Asp

Mercoledì 4 maggio, giorno della Fiera Carolingia, gli autobus della linea 7 subiranno variazioni di orario e percorso per la chiusura al traffico di alcune vie del centro cittadino.

Transiteranno, in entrambe le direzioni, in corso Alba, corso Matteotti, piazza Marconi, corso Gramsci, corso Don Minzoni, viale Partigiani, corso Dante, via Rosa, via Berlinguer, via Vogliolo, via Marello, e via Foscolo.

I bus delle altre linee urbane che transitano nell’area occupata dai banchi della Fiera effettueranno deviazioni percorrendo, in entrambe le direzioni, corso Galileo Ferraris, via Calosso e via Monterainero.

Il bus della linea extraurbana Asti-Tigliole-Asti raggiungerà piazza Lugano transitando per corso Matteotti, corso Don Minzoni e viale Partigiani.

I dettagli delle variazioni sono pubblicati sul sito internet di Asp (www.asp.asti.it) e affissi alle paline delle fermate. Per informazioni: tel. 0141 434711, www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.