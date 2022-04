Federico Cirone (Fratelli d’Italia Asti): “Pronto a rinnovare il mio impegno”

Riceviamo e pubblichiamo

Negli ultimi mesi mi sono chiesto più volte se ricandidarmi poteva essere o meno la scelta giusta.

Quando ne parlavo con amici e colleghi di partito rimanevano sempre tutti stupiti.

Chi mai non proverebbe a correre di nuovo questa corsa amministrativa proprio ora che Fratelli d’Italia si sta affermando tra i primi, se non il primo, partito in Italia?

Tutto vero, ma nella vita non c’è solo la politica, per quanto mi appassioni fin da bambino.

In questi cinque anni sovente ho dovuto chiedere alla mia famiglia, agli affetti, al lavoro, di cedere spazio e tempo per permettermi di ricoprire degnamente il ruolo di Consigliere Comunale di cui sono fiero e che ho ottenuto grazie alla fiducia di tanti elettori che hanno creduto in me.

Questo è il fulcro del mio ragionamento: io non riesco a fare le cose tanto per farle, o mi ci dedico o lascio perdere.

Da pochi mesi sono diventato papà di una splendida creatura e questo lieto evento ha innescato altri dubbi in me, perché rinnovare il mio impegno politico vorrebbe certamene dire rinunciare a momenti con la mia piccola Margherita.

Tuttavia, alla fine, ho capito chiaramente che dovevo ricandidarmi.

Per spiegarlo lasciatemi riprendere le parole di SIR WINSTON CHURCHILL:

“Il politico diventa uomo di Stato quando inizia a pensare alle prossime generazioni invece che alle prossime elezioni”

Questa frase mi ha aperto la mente e mi ha fatto capire che il mio dare valore alla famiglia, il credere nel tempo dedicato agli affetti, il voler dare valore al mio lavoro non sono ostacoli alla mia esperienza politica, ma al contrario sono la dimostrazione che sto percorrendo una strada sana!

Non ho mai vissuto la politica come opportunismo, ma come opportunità per far qualcosa di buono per il prossimo e diventare padre me lo ha ricordato ancora di più.

Sono consapevole che da solo non posso cambiare né il mondo né la nostra Asti, ma posso far sentire la mia voce e unirla ad altre voci che la pensano come me e insieme possiamo, o meglio dobbiamo, puntare a dare risalto a questa città, per il bene delle presenti e future generazioni.

Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me in questi cinque anni e spero vogliano darmi nuovamente fiducia.

Io sono pronto a rinnovare il mio impegno per Asti e per tutti gli astigiani.

Geom. Federico Cirone

Consigliere Comunale di Asti

Fratelli d’Italia (FDI)