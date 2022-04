Federazione italiana agenti immobiliari professionali: Roberto Coppola nominato presidente del nuovo collegio Asti-Cuneo

Roberto Coppola, già presidente del collegio provinciale di Fiaip Asti (Federazione italiana agenti immobiliari professionali), è stato eletto presidente anche di Fiaip Cuneo, unendo così le due province in un unico collegio.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia riposta e per avermi nominato loro rappresentante. L’obiettivo di unire sotto un’unica direzione i collegi di Asti e Cuneo risponde all’esigenza di ottimizzare le risorse e rinforzare la presenza sul territorio, anche attraverso le nostre attività di formazione”, ha dichiarato il neo presidente Roberto Coppola. “È un momento complesso quello che stiamo vivendo – ha aggiunto – per questo è ancora più importante rendere la nostra azione sindacale incisiva”.

“Ci attendono sfide complesse e importanti – ha sottolineato – e siamo convinti che Fiaip possa valorizzare al massimo il ruolo dell’agente immobiliare, tutelando la categoria e il lavoro del mediatore in tutte le fasi di una transazione, dal sopralluogo al mutuo. Un impegno che la Federazione sta portando avanti in modo compatto su tutti i livelli istituzionali”.

Roberto Coppola, classe 1981, ha un’esperienza ventennale come agente immobiliare ed è delegato regionale per la formazione e formatore UnaFiaip (protocollo per la trasparenza).

Nella nuova veste di presidente del collegio unificato Asti e Cuneo, Coppola sarà affiancato dai vice presidente Antonella Trinchero di Asti e da Enzo Bubbio di Alba (CN). Tra i consiglieri, Giuseppe Panetta, Andrea Sicco e Loredana Carboneris.