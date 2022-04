Ex Ospedale, in Regione anche il PD a favore del piano di riqualificazione

“Nella legge di stabilità, votata in questo pomeriggio dall’aula di Palazzo Lascaris, è stato approvato un importante emendamento presentato dall’Assessore alle Finanze, che ha visto il voto favorevole anche del Gruppo del Partito Democratico. La norma consente il riutilizzo, previa riqualificazione, e la valorizzazione degli edifici a suo tempo dismessi dall’Asl di Asti, a seguito della costruzione e dell’entrata in funzione del nuovo Ospedale. Tali immobili, infatti, avrebbero dovuto essere venduti essendo stati inseriti nel piano finanziario del nuovo nosocomio per una somma di circa 20 milioni (a suo tempo anticipata dalla Regione) e ciò in base alla legge 14 del 2006. Tale dismissione, nei fatti, non è avvenuta, stante anche la contrazione del mercato immobiliare verificatasi dopo la crisi finanziaria del 2008 e con l’emendamento approvato sarà possibile utilizzarli in altro modo.

“Gli edifici versano ormai in condizioni fatiscenti – dichiara il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo – ben venga, quindi, la possibilità di riqualificarli, sollecitata da tempo anche dal Partito Democratico astigiano e dallo stesso candidato a Sindaco della coalizione di centro sinistra che ha inserito la prospettiva del recupero nel proprio programma elettorale. Ci sono adesso le condizioni giuridiche per poter recuperare un importante patrimonio edilizio, auspichiamo per finalità utili alla comunità astigiana”.