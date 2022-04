Nella mattinata di ieri, giovedi 7 Aprile, il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Asti è stato impegnato in una esercitazione di soccorso in “ambienti confinati con presenza di sostanze inquinanti“ nel condotto fognario sottostante a via Buozzi.

I nuclei specializzati SAF (speleo alpino fluviale) e NBC (nucleare batteriologico chimico) si sono cimentati nella simulazione di un soccorso ad un pericolante infortunato all’interno di un cunicolo della lunghezza di circa 900 metri che collega il Parco Rivo Crosio con il torrente Borbore dove vengono raccolte le acque reflue pluviali della zona sovrastante.

Attraverso l’utilizzo di vestizioni anticontaminazione ed autorespiratori, gli operatori NBC hanno individuato il ferito che successivamente stabilizzato con un KED estricatore è stato evacuato in superficie attraverso manovre di recupero verticale da un cunicolo in via Buozzi dal personale SAF.

Sullo scenario incidentale sono stati impegnati 24 operatori coordinati da due Funzionari Direttivi del Comando e dai referenti dei settori SAF e NBC.

La stretta collaborazione delle due componenti specialistiche ha contribuito al raggiungimento di standard operativi sempre più alti, mirati ad ottenere il soccorso in ambienti ostili sempre più efficace.

Nei prossimi giorni saranno previste altre sedute addestrative in diversi scenari civili e industriali.