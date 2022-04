Elezioni RSU del pubblico impiego, soddisfazione per la CISL FP Alessandria Asti

La CISL FP Alessandria Asti esce soddisfatta dalla tornata di elezioni RSU del pubblico impiego.

“Grande risultato nelle Funzioni Centrali e in Casa di Riposo Città di Asti – dichiara Alessandro Delfino, Segretario Generale CISL FP Alessandria Asti – sostanziale tenuta negli altri enti : segno inequivocabile che il Sindacato di prossimità a fianco delle persone e dei colleghi premia sempre. Grande risultato all’Ispettorato del Lavoro, dove la CISL FP è primo sindacato per voti alla lista (26) con la maggioranza assoluta delle RSU (4 su 5).”

Netta affermazione al Ministero dell’Interno , dove la CISL FP è primo sindacato in Prefettura per voti e per seggi assegnati, cosi come al Ministero della Giustizia, dove si registra un primato sia in Tribunale sia in Procura. “E’ stato premiato il lavoro del nostro Massimo Bellone – è il commento in casa CISL FP – Risultato di spicco anche all’INPS di Asti, dove Salvatore Bullara è il candidato più votato. Ottimi risultati nei centri zona della Provincia , a Canelli Nizza Costigliole e Villanova la CISL FP ottiene affermazioni più che soddisfacenti sia per voti che per numero di RSU elette.

Alla Casa di Riposo Città di Asti la CISL FP è ancora primo sindacato per voti ricevuti (40 su 79) ed RSU elette (3 su 6).”

Sostanziale tenuta in Sanità, dove vengono assegnati 3 RSU alla CISL FP.

“Fare proposte serie, credibili e realizzabili con e per i lavoratori paga sempre – conclude Delfino – e ci ripaga con un risultato storico nelle Funzioni Centrali dove siamo meritatamente primi e dove ci affermiamo come il sindacato di riferimento per i lavoratori di tutti i comparti del pubblico impiego e dei servizi pubblici”.