Elezioni, il punto sui 6 candidati che si sfideranno il 12 giugno

Anche l’ultimo tassello di questa campagna elettorale sembra essere tornato al suo posto. Domani sera, all’Enjoy Center di Corso Torino, Fratelli d’Italia presenterà la lista con cui correrà a queste amministrative. Il sostegno a Maurizio Rasero, sul quale si sono rincorse le voci più disparate nelle scorse settimane, ormai sembra dato per certo, anche se dal partito non è arrivata nessuna conferma ufficiale, demandando la comunicazione di questa importante decisione durante la presentazione di domani.

Mentre la coalizione che sostiene il primo cittadino uscente è in fase di completamento, viaggia a pieni giri la macchina elettorale di Paolo Crivelli, candidato di Astinsieme che vede riuniti diversi partiti e movimenti di area centrosinistra. Questa sera al Nuovo Circolo Nosenzo di via Corridoni 51, si tiene una cena di autofinanziamento per sostenere le spese elettorali.

“Abbiamo deciso di fare una campagna elettorale a basso costo, evitando di tappezzare la città di manifesti, senza sedi, senza richieste di finanziamento a grandi finanziatori. Vogliamo costruire una campagna elettorale fatta di persone e idee, non di sprechi” si legge nella pagina ufficiale del candidato.

Il “terzo polo” vede invece Marco Demaria come candidato, anche se simboli di Italia viva ed azione non compariranno sulla scheda.

Altra lista civica in corsa è quella che vede Salvatore Puglisi, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri in pensione che ha deciso di puntare molto su sicurezza e decoro urbano.

A chiudere il parterre dei candidati, due liste che si sono presentate in questi giorni. Italexit con Chiara Chirio e Ancora Italia con Maurizio Tomasini.

Per la presentazione delle liste e delle candidature, ci sarà invece tempo fino all’14 maggio dopo di che inizierà ufficialmente la campagna elettorale.