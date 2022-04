Elezioni amministrative 2022: si vota per eleggere il sindaco in undici comuni astigiani

Con decreto prefettizio in data odierna sono state indette per domenica 12 giugno 2022, le elezioni per il rinnovo degli organi comunali di Asti, Capriglio, Castagnole Monferrato, Cerreto d’Asti, Mombercelli, Montegrosso d’Asti, Tonco, Valfenera, Vesime, Viale e Villanova d’Asti.

Le votazioni si svolgeranno nella giornata di domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Il numero di consiglieri comunali da eleggere è di 32 per Asti, di 12 per Villanova d’Asti e di 10 per i restanti Comuni.

Le liste dei candidati per le elezioni dovranno essere presentate alle rispettive Segreterie comunali dalle ore 8 del 13 maggio alle ore 12 del 14 maggio prossimi.