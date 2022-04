È tempo di Fiera del Santo Cristo a Nizza: un fine settimana di sapori, arte e tradizione

Sapori, arte e tradizione si danno appuntamento a Nizza Monferrato in un lungo fine settimana in cui – dopo due anni di stop forzato – si torna a celebrare la più antica festa della città: la fiera del Santo Cristo.

“Affonda le sue radici nel Cinquecento – spiega l’assessore Arturo Cravera – ed era un modo per augurare prosperità alla stagione del raccolto: quest’anno rappresenta simbolicamente un momento di ripresa a 360 gradi”.

Nel fine settimana che parte venerdì 22 aprile e si conclude lunedì 25 piazza Garibaldi farà da cornice all’esposizione di macchine e attrezzature per agricoltura, enologia e giardinaggio e di autovetture.

Venerdì 22 aprile alle 19 al Foro Boario avrà invece luogo l’AperiNizza, aperitivo a base di prodotti locali in vista della decima edizione del Giro del Nizza, che si terrà domenica 24 dalle 9:45.

Sabato 23 spazio all’arte. Al Salone d’onore del Palazzo del gusto a Palazzo Crova alle 11 inaugurazione della mostra “La vigna teatro del mondo”, esposizione di opere realizzate in oper air sul territorio da studenti dell’Accademia Albertina di Belle arti di Torino”.

Domenica 24 dall’alba al tramonto vie e piazze della città ospiteranno il gran mercato della fiera.

“Ci saranno almeno 120 espositori – anticipa Cravera. Anche se nel 2019 avevamo ricevuto più richieste, riusciremo a disporre i banchi sull’anello di via Maestra, via Pio Corsi, piazza del Comune, piazza Garibaldi, via Tripoli e viale Partigiani, escludendo solo piazza Marconi”. In piazza del Comune sarà presente anche lo stand della Pro loco di Nizza, che preparerà la tradizionale torta verde. Nella stessa giornata sarà possibile visitare i principali siti storici e artistici a cura dell’Ufficio informazioni turistiche.