“E adesso ci sparano addosso”: Cgil, Cisl e Uil chiedono maggiore sicurezza per l’ospedale di Asti

La scorsa notte, per cause in corso di accertamento, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco nelle vicinanze dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti. Saranno le indagini delle forze dell’ordine a chiarire i motivi del grave gesto, che ha messo in angoscia il personale ospedaliero presente al momento del fatto e, più in generale, tutti coloro che lavorano presso l’Ospedale.

Intanto, però, come OO.SS. chiediamo un immediato rafforzamento della sicurezza all’interno dell’Ospedale e maggiori controlli all’esterno da parte delle forze dell’ordine. È necessario che si mettano da subito in campo azioni per migliorare la sicurezza interna all’ospedale, raddoppiando il numero delle guardie giurate e presidiando l’esterno del Cardinal Massaia con più passaggi delle forze di polizia soprattutto durante la notte.