Due allievi dell’Istituto Enogastronomico “G.Penna” si aggiudicano il premio “Tartufo d’Oro 2022 per il miglior dolce”

Dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia è ripartito il “Tartufo d’Oro”, il concorso per gli studenti di cucina promosso e ospitato dall’Accademia Alberghiera di Alba a cui hanno preso parte le scuole enogastronomiche del Piemonte

Ogni scuola ha presentato una coppia di studenti che si è cimentata nella preparazione di un menù a tema, scelto dall’Associazione Cuochi Provincia Granda. Il concorso si divideva in due categorie “salata e dolce” amuse-bouche/ piatto principale/ dessert.

Gli allievi dell’Istituto Enogastronomico “ G.Penna” di Asti Federica Cannobio e Amedeo Monticone si sono classificati al primo posto aggiudicandosi il premio per la preparazione del Miglior Dessert grazie anche alla collaborazione dei docenti di cucina Leonardo De Marco e Daniela Franzese.

Ricetta :

Coppa del re

Ingredienti:

– 125 g di mascarpone

– 75 g di panna

– 25 g di tuorlo d’uovo

– 40 g di zucchero

– lamponi

– nocciolini di Chivasso

Per la spugna di cioccolato

– 50 g di uova

– 4 g di acqua

– 18 g di zucchero

– 4 g di miele

– 1 g di sale

– 5 g di farina

– 25 g di cioccolato fondente 72% Venchi

Procedimento:

Separare i tuorli dagli albumi; unire lo zucchero con i tuorli e sbatterli con la frusta. Inserire il mascarpone nel composto. Preparare la panna non montandola del tutto e unirla al composto precedentemente preparato, mescolando il tutto con una leccarda dal basso verso l’alto.

Lasciare riposare in frigo per almeno 1 ora.

Per la salsa ai lamponi: frullare i lamponi e setacciare per separare i semi dal liquido.

Servire il dolce in una coppa creando degli strati di nocciolini di Chivasso, crema mascarpone, salsa ai lamponi e di nuovo crema mascarpone guarnita con una spugna di cioccolato fondente 72% Venchi.