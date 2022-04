Donazione dell’Istituto Penna di Asti all’UNHCR per l’Ucraina

Anche gli studenti, con professori, dirigenza e tutto il personale dell’Istituto “G. Penna” di Asti sono rimasti scossi e increduli di fronte alla grave emergenza umanitaria e alle terribili sofferenze dei rifugiati ucraini, a seguito del conflitto scoppiato fra questo paese e la Russia.

“E’ emersa la volontà – spiegano dall’Istituto astigiano – sostenuta in particolare dagli studenti stessi, di contribuire in qualche modo per cercare di alleviare, anche se in minima parte, le sofferenze di questa popolazione. In accordo con il Dirigente, si è scelto in prima istanza, di devolvere una cifra, prelevata dal fondo destinato a finanziare la cogestione, dell’importo di 500 €.”

L’azienda agricola della scuola ha predisposto nel frattempo un’emissione speciale di bottiglie di vino “Le Bottiglie della Pace” che sono state messe in vendita: parte del ricavato della vendita delle bottiglie sarà devoluto per il medesimo scopo. La vendita delle bottiglie continua tuttora fino a esaurimento. Chiunque fosse interessato a contribuire all’iniziativa, può recarsi al punto vendita dell’istituto per acquistarle, oltre naturalmente a poter acquistare i prodotti tradizionali dell’azienda.

Al termine della raccolta fondi, il ricavato verrà consegnato nelle mani dei funzionari dell’UNHCR, che li destineranno a sostenere i rifugiati ucraini.