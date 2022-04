Donacibo 2022, raccolti oltre 3700 chilogrammi di alimenti a lunga conservazione

Si è conclusa nelle scuole della provincia di Asti la dodicesima settimana del Donacibo organizzata dal “Banco di Solidarietà Rino ed Elsa Galeazzi, Asti – Odv” in collaborazione con la Federazione Banchi di Solidarietà. All’invito di sperimentare insieme che donare sé, cioè amare gratuitamente è ciò che dà gioia, hanno risposto oltre 6500 studenti. Attraverso un gesto semplice come il portare dei generi alimentari non deperibili, frutto di qualche loro rinuncia, al punto di raccolta nella loro scuola, sono diventati così protagonisti di questa verifica, ed hanno potuto sperimentare dal vivo la gioia e la bellezza del donare.

Il totale di alimenti a lunga conservazioni raccolti hanno superato i 3700 chilogrammi di cui kg 498 dall’Istituto Superiore Pellati, sedi Nizza e Canelli. Il cibo donato verrà poi distribuito alle oltre 230 persone assistite nell’intero anno.