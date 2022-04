Domenica a Buttigliera d’Asti la fiera “Le contrade del Freisa”

Torna a Buttigliera d’Asti la fiera “Le contrade del Freisa” con mercato di prodotti tipici, musica, passeggiate e degustazioni. Non mancheranno inoltre gli incontri culturali a cura della Biblioteca e le visite alla chiesa romanica di San Martino.

Programma

La giornata avrà il via alle 9 con l’apertura della fiera dei prodotti tipici e dell’artigianato e il mercato domenicale nelle vie del centro. Apertura della “Bottega del vino” a cura della Pro Loco, con possibilità di acquisto di vini del territorio.

Dalle 10 e per tutto il giorno Banco di beneficenza e mercatino dello scambio in oratorio. “Giochi di una volta” per i bambini a cura di giovani del Torneo dei borghi all’ombra del campanile. Dalle 10.30 animazione musicale itinerante con Chiara Cesano e Roby Avena (violino e fisarmonica).

Alle 12 sarà aperto lo stand enogastronomico a cura della Pro Loco.

L’animazione musicale itinerante riprenderà alle 14 con Chiara Cesano e Roby Avena (violino e fisarmonica).

Nel pomeriggio sarà proposto “Cammino diVINO”, passeggiata di circa 6 km organizzata da Camminare Lentamente, con tappa degustazione alla Cantina Sociale di Castelnuovo don Bosco (costo €8.00, gratuito fino a 18 anni). Ritrovo ore 13.30 – 14.00 e partenza ore 14.30.

Alle 15,30 nel salone comunale si terrà un corso di degustazione di vini gratuito a cura dell’Azienda agricola Roggero di Albugnano (durata circa 1 ora). Dalle ore 17.30 fino alle 20.30 merenda sinoira presso lo stand della Pro Loco.

La giornata si concluderà alle 21 nella chiesa parrocchiale con un concerto d’organo a cura del Maestro Cav. Paolo Davò.

Libri

Durante l’intera giornata sono previste attività proposte dalla Biblioteca di Buttigliera che si terranno nel cortile comunale (n caso di pioggia l’evento si svolgerà al coperto in Municipio).

Alle 10 apertura stand, con prestito in loco dei fumetti e introduzione al mondo del fumetto con Giancarlo Vidotto. Alle 11,30 presentazione del libro “Turisti a km0. Arte, storia e paesaggio a due passi da casa nel nostro Monferrato” di Dario Rei, edito da Gaidano e Matta.

Nel pomeriggio altre presentazioni: alle 15 “Donne fuori dalla storia. Voci di un Monferrato da scoprire” di Cinzia Montagna, edito dal Circolo culturale i marchesi del Monferrato e alle 16.30 “Mi sono distratto un attimo” di Lorenzo Bozzi, edito da Salani.

Chiesa San Martino

Per tutta la giornata di domenica sarà possibile visitare la chiesa romanica di San Martino, presso il Cimitero di Buttigliera. I volontari offriranno l’opportunità di avere una visita guidata gratuita, aderendo alla Rete Romanica di Collina.Le visite guidate gratuite si ripeteranno ogni prima domenica del mese fino a domenica 2 ottobre compresa.