Un nuovo biglietto da visita per il Monferrato, che diventa protagonista di un video musicale con un artista di fama nazionale come Dodi Battaglia.

L’idea arriva degli UDS band indipendente di Torino, genere pop-rock , che propone un repertorio di brani editi ed inediti in lingua italiana. Dal 2017 gli UDS sono riusciti ad unire la propria musica alle più belle immagini di alcuni comuni di Langhe, Roero e Monferrato, ambientando nei territori UNESCO i videoclip delle proprie canzoni, e dando loro una nuova voce.

Con il loro nuovo progetto hanno voluto fare le cose in grande portando un noto artista italiano e una sua celebre canzone in un videoclip. Per fare questo gli UDS hanno deciso di fare squadra insieme ai comuni di Cocconato e Moncalvo, le cui giovani amministrazioni dimostrano di avere tanta voglia di promuovere il loro territorio in un modo nuovo ed originale. Da questi ingredenti nasce il progetto “In Monferrato We Rock”: gli UDS hanno passato mesi negli studi della Cetra Production di Torino con l’obiettivo di proporre a Dodi Battaglia e alla sua l’etichetta Azzurra Music una versione riarrangiata della celebre canzone dei Pooh, “Chi fermerà la musica”.

Il riarrangiamento di Luca Marchesin piace a Dodi, che decide di partecipare alle riprese. Il progetto va così in porto e oggi, venerdì 29 aprile, sono stati gli stessi UDS (Luca Pintus, Fabio Manavella, Nicola Marchitelli, Alessandro Bocchino, Marco Roca) con l’ospite d’onore Dodi Battaglia a presentare “In Monferrato We Rock” in una duplice location, prima a Moncalvo poi a Cocconato. A fare gli onori di casa i sindaci, orgogliosi e felici per questo progetto che unisce la musica con la promozione del territorio in un momento, post pandemia, in cui tanta è la voglia di ricominciare partendo proprio dalla cultura.

“Siamo all’inizio di un progetto ambizioso – ha esordito Christian Orecchia, primo cittadino di Moncalvo – Un progetto un po’ matto che esce dai soliti schemi ma che parte dalla volontà di sostenere la cultura. Questo progetto condiviso con Cocconato unisce in modo innovativo territorio, musica, cultura e allegria”.

“E’ un progetto nato un po’ per scherzo circa un anno fa – fa eco Umberto Fasoglio, sindaco di Cocconato – Siamo molto felici sia andato in porto perchè farà bene al nostro territorio. Dodi Battaglia potrà visitare i nostri luoghi conoscere le nostre eccellenze e dire cosa lo avrà emozionato”.

Tutto pronto quindi per dare il via alle riprese che inizieranno già nel fine settimana (regista Cosimo Morleo) con lo stesso Dodi felice per questa versione “nuova e spiazzante” di uno dei brani più famosi dei Pooh e per aver avuto l’occasione di ritornare in luoghi a lui cari: “Sono affezionato a queste terre. Possiamo dire che qui abbiamo imparato a fare il nostro mestiere girando per le sale da ballo. Molti i concerti che abbiamo fatto con i Pooh. Un’amicizia particolare poi mi lega all’Astigiano, quella con Giorgio Faletti con cui ho condiviso la passione per la musica e per le corse automobilistiche, amico che porterò sempre nel cuore”.

La serata di presentazione del progetto è terminata con uno scambio di doni tra sindaci e artista: il chitarrista ha ricevuto una targa come “Ambasciatore del Monferrato in Italia e nel Mondo”, mentre i due primi cittadini sono stati omaggiati dallo stesso Dodi con la pubblicazione “Le mie 60 compagne di viaggio”, dedicata alle sue amate chitarre.