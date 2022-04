Demaria presenta la lista che lo accompagnerà alle elezioni: “Pensiamo ad Asti 2030”

“Asti, sul serio.”

Sarà questo il motto che accompagnerà la campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco Marco Demaria.

La coalizione costituita da Azione, Più Europa e Volt ha l’ambizione di voler costruire un progetto amministrativo che sia focalizzato sulle competenze, sulla trasparenza e sulla capacità di intercettare bisogni e necessità espressi da cittadini, imprese e associazioni.

“Asti ha bisogno di progettualità a lungo termine, ed è per questo che abbiamo definito il nostro programma con l’appellativo di “Asti 2030” – affermano il candidato a sindaco Marco Demaria e il coordinatore cittadino di azione Federico Lucia – gireremo quartiere per quartiere e metteremo a disposizione dei cittadini il nostro centro studi, costituito dai tavoli e dai gruppi tematici che, grazie al supporto di professionisti ed esperti di ciascun settore, sono il cuore pulsante del partito e motore delle nostre proposte per la Città.

Marco Demaria e i candidati al consiglio comunale non sono soltanto espressione della passione civica che anima il desiderio di mettersi al servizio dei cittadini e della città che si ama: essi sono espressione politica delle forze che li sostengono, a dimostrazione della quale abbiamo il piacere dicondividere il simbolo che accompagnerà il percorso che vede Marco come il candidato sindaco della confederazione di Azione e Più Europa, con il sostegno degli amici dell’Associazione Volt.

Insieme faremo un grande percorso di ascolto e di proposta, per il quale invitiamo i cittadini a voler condividere richieste, necessità e bisogni, per costruire assieme il futuro della nostra città”

Si può contattare il candidato a sindaco all’indirizzo e-mail demariasindaco@astiazione.eu.