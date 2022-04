Delitto Indino in piazza Campo del Palio ad Asti: condannato a 16 anni l’ex datore di lavoro

E’ stata emessa questa mattina la sentenza sul caso dell’omicidio di Francesco Indino avvenuto in Piazza Campo del Palio ad Asti nelle prime ore del 25 giugno 2015.

Stefano Bagnasco, 61 anni, ex commerciante di frutta e verdura è stato condannato a 16 anni di reclusione per aver ucciso a sprangate il proprio dipendente. Il movente dell’omicidio è da imputare a una presunta infedeltà di Indino che aveva tradito Bagnasco per un creditore siciliano. Il 61 enne rimane libero in attesa dell’appello. Nel processo, che vedeva parte civile assistiti dall’avvocato Renata Broda la vedova e due figli di Indino, il giudice Federico Belli ha accolto in toto l’impianto accusatorio del pm Laura Deodato.