“Dai casi giudiziari ai volti di Dante e Raffaello”: a Villanova d’Asti l’incontro con la dottoressa Chantal Milani

Sabato 9 aprile, alle ore 17:00, presso la Confraternita dei Batù, la dottoressa Chantal Milani, Antropologo e Odontologo Forense terrà l’incontro “Le ossa raccontano: dai casi giudiziari ai volti di Dante e Raffaello”.

La dottoressa Milani da quindici anni si occupa di analizzare scheletri, di restituire un nome ai cadaveri non identificati e di analizzare e ricostruire volti in ambito forense, ma anche storico-archeologico. Ex Ufficiale delle Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri, i famosi RIS, è Consulente per molti Tribunali ed è stata ospite di diverse trasmissioni televisive, fra cui “Ulisse” condotto da Alberto Angela.

Nel corso dell’evento verranno raccontate le diverse sfaccettature della sua professione con aneddoti e curiosità, presentando alcuni dei suoi lavori fra cui la ricostruzione 3D del volto di Dante Alighieri e dell’artista Raffaello Sanzio.

La Dottoressa Milani è nota a livello nazionale e internazionale, coinvolta in importanti progetti in collaborazione con diverse Istituzioni e Forze dell’ordine, nel 2016 fece parte anche della squadra che identificò i corpi delle vittime del terremoto che colpì il centro Italia.

“Come Amministrazione Comunale ci fa piacere ospitare un’esperta di tale levatura così che attraverso il suo lavoro potremmo avere l’opportunità di conoscere artisti, che hanno segnato intere generazioni, da un punto di vista innovativo. L’augurio è che oltre ad essere un momento di formazione, possa essere da stimolo anche per i giovani ad intraprendere una professione non molto conosciuta ma stimolante” commenta il sindaco Christian Giordano.