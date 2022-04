Da martedì ritorna l’accesso diretto nei centri prelievi Asl della provincia

Da martedì 19 aprile ritorna l’accesso diretto per i prelievi in tutte le sedi territoriali dell’Asl AT che offrono il servizio.

La modalità era stata sospesa nel 2020 a causa della pandemia Covid, ma l’attività in questi anni è comunque sempre stata garantita attraverso l’accesso su prenotazione.

Ora il servizio riprenderà secondo l’articolazione precedente all’emergenza, con una rete estremamente capillare sul territorio.

Le sedi interessate sono Bubbio, Calliano, Canelli, Castagnole Lanze, Castello di Annone, Cocconato, Costigliole, Montechiaro, Montegrosso, Montemagno, Nizza Monferrato, San Damiano, Villafranca e Villanova. Continuerà l’accesso solo su prenotazione per Castelnuovo Belbo, Mombaruzzo, Mombercelli, Montiglio e Vesime.

In tutti i punti prelievi rimarranno in ogni caso a disposizione un numero di posti destinati alla prenotazione, che può essere effettuata presso gli sportelli delle sedi territoriali di riferimento.

Continua invece senza modifiche l’attività del Centro prelievi dell’Ospedale di Asti, che aveva mantenuto l’accesso diretto: dal lunedì al venerdì ore 7,15-9,30.

In allegato, giorni e orari dei centri prelievi territoriali.

Orari centri prelievi