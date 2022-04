Da dove arriva l’usanza del pesce d’aprile?

Oggi è il primo giorno di Aprile così detto “Pesce d’Aprile”, un giorno in cui si usa fare scherzi a parenti ed amici.

In Italia, è un’usanza introdotta nel 1860, ma la sua storia è molto più antica. Questa tradizione potrebbe risalire al 1582, quando l’introduzione del calendario Gregoriano ha spostato la data del Capodanno dal 25 marzo al 1 gennaio. Sembra che le persone più distratte non ricordassero il cambiamento della data e quindi continuassero a festeggiare a fine marzo. Per questo venivano prese in giro tant’è che la tradizione di fare scherzi fu mantenuta ed è arrivata fino ai giorni nostri.

Voi avete fatto degli scherzi ad amici o parenti? Se avete voglia di raccontarcelo scrivete a direttore@atnews.it e gli scherzi più simpatici troveranno spazio nella pagine di ATnewskids!